Saulo, que inicia hoje temporada na Europa, é confirmado no Folianópolis

Saulo começa turnê pela Europa (Foto: Sércio Freitas/divulgação)

O cantor Saulo é o novo nome confirmado para o Folianópolis 2022. O evento, que será realizado dias 12, 13 e 14 de novembro na Passarela Nego Quirido, em Floripa, vai marcar seus 15 anos e homenageará a Bahia. Antes de Saulo, já foram anunciados Ivete Sangalo, Bell Marques e Parangolé, com Tony Salles. Só para pontuar, o Folianópolis, organizado pela All Evento, é considerado um dos três maiores micaretas do Brasil, ao lado do Fortal, que acontece em julho na capital cearense, e do Carnatal, em dezembro na capital do Rio Grande do Norte. Em tempo: Saulo inicia nesta quinta (2) na cidade de Porto, em Portugal, sua turnê europeia, que passará pela Suíça, Espanha, Irlanda, Holanda, Alemanha e França.





Karl Santos (Foto: Divulgação)

Baiano Kal Dos Santos realiza Arrastão de Iemanjá em Bari, na Itália

Depois de realizar, semana passada, a XXI Edição do Arrastão de Iemanjá em Milão, o baiano Kal dos Santos, que mora há 32 anos na Europa, confirmou para os dias 24 e 25 de setembro a XII edição do Arrastão em Bari, outra cidade ao Sul da Itália.

Kal é mais um baiano que leva o melhor da nossa cultura para o mundo, sem nenhum apoio oficial. Kau tem uma longa história com a arte baiana: estudou na Escola Parque e, antes de deixar o Brasil, fez teatro, com o diretor baiano Luiz Marfuz; atuou no filme A Lenda do Pai Inácio, de Pola Ribeiro, e na série Tenda dos Milagres, na Globo, além de ter feito vários

clipes para a TVE.

Moraes Moreira (Foto: Divulgação)

Troféu Moraes Moreira Eterno será lançado nos 20 anos do Arte no Dique

Batizado de Moraes Moreira Eterno e feito nas cores da Bahia, o toféu Moraes Moreira é um dos destaques das comemorações dos 20 anos do Projeto Arte no Dique com programação especial que acontece a partir de hoje no Teatro Municipal de Santos (SP). Criado por José Virgílio Leal de Figueiredo, presidente da ONG homônima em 2002, ao longo desses anos a instituição vem realizando um trabalho de reconhecido valor nas artes e cultura. A programação terá ainda show de Armandinho, Yacoce Simões e Marco Lobo, que fará uma oficina de percussão. Além da inauguração, em data a ser confirmada, de uma quadra de futsal que levará o nome do ex-jogador Douglas Franklin, considerado por muitos o maior ídolo do Esporte Clube Bahia e que iniciou sua carreira no Santos Futebol Clube.

Arraiô em Sauípe

A banda Falamansa será atração da programação junina da Costa do Sauípe, no dia 9 de julho. No repertório, a mistura do

forró jovem com o forró tradicional. O show faz parte de mais uma edição do Arraiô, que vai levar uma programação especial à Costa do Sauípe, na Bahia, e a Rio Quente e ao Hot Park, em Goiás.

TUM-TUM-TUM*

1 A produção do evento 10 Horas de Arrocha, que acontece dia 6 de agosto, no Parque de Exposições de Salvador, anunciou a grade completa. A saber: Pablo, Unha Pintada, Silvanno Salles, Devinho Novaes, Thiago Aquino, Klessinha, Priscila Senna, Toque Dez, Kevi Jonny, Kart Love, Nenho e Rafinha Big Love.

2 Acaba de ser lançado, em todos os serviços de streaming digitais, o novo CD da Banda Papazoni, que reúne um repertório em homenagem ao São João e aos grandes sucessos que marcam a temporada junina. No mesmo disco está o hit Surpresinha, que foi lançada no Spotify e no canal oficial no YouTube.

3 Foi transferido de 30 de julho para 4 de outubro, no Cassino Estoril em Cascais, em Portugal, o Carnaval da Bahia com Armandinho Macêdo e Carla Visi. A informação vem do outro lado do Atlântico, atravésdo produtor do evento, o baiano João Falcão Neto, que está se empenhando para fazer brasileiros e portugueses caírem

na gandaia.