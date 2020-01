Saulo vai levar sua baianidade pra Austrália

Saulo vai se apresentar na Austrália em maio (foto/Arisson Marinho)

Desde que foi realizado pela primeira vez, o CarnAustrália abriu um novo roteiro para shows de artistas da axé music na Oceania. os pioneiros nesse evento foram o Jammil de Levi Lima e É o Tchan, com Compadre Washington. Pois agora os mesmo organizadores - Danilo Pedreira, Paula Magalhães e Gustavo Andrade - estão levando para uma série de shows na terra dos Cangurus, o cantor e compositor Saulo. Em maio, ele arruma as malas e vai mostrar sua baianidade com um repertório especial para os muitos brasileiros (incluindo vários baianos) que moram na Oceania e vivem saudosos da nossa pulsante axé music.

Micareta em Curitiba

Uma ótima notícia para a cena axé. Pela primeira vez, a capital do Paraná vai realizar um carnaval fora de época. É a Coritiba Folia, que será realizada dia 4 de abril na Pedreira Paulo Leminsky. A organização será do Grupo ALL, o mesmo que faz o Folianópolis. Quem deu a notícia à coluna do Marrom foram os organizadores do evento Doreni Caramori Jr, Renato Galo Brito e Artêmio Stefanski Junior.Eles estiveram no início da semana em Salvador para acertar a contratação das atrações que vão se apresentar nesta primeira edição.

Mariene Castro celebra duas décadas de carreira com show na Concha (foto/divulgação)

Mariene estreia projeto

O samba marca presença na estreia do MPB em Movimento. O projeto traz a cantora baiana Mariene de Castro, que celebra seus 20 anos de carreira em show no dia 24 de janeiro, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Além dela, o projeto traz, na abertura, a apresentação do grupo ABC do Samba. Além de Salvador, a primeira temporada envolve as cidades de Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE), Fortaleza (CE), Aracaju (SE), Mossoró (RN) e Maceió (AL) com apresentações de grandes artistas a preços populares.



TUM-TUM-TUM*

A premiada intérprete e compositora Cláudia Cunha sobe ao palco do Arte no Paschoal amanhã, às 20h. A ação é promovida pelo Pelourinho Dia e Noite, na Cruz do Paschoal, na Rua Direita do Santo Antônio. Cláudia Cunha traz de volta seu espetáculo Solar, onde se debruça sobre a obra de Gal Costa, que ela chama de “a mais incrível e luminosa”.

Claudia Cunha apresenta o show Solar amanhã no Santo Antônio (foto/divulgação)

Morgana Moreno, flautista, e Marcelo Rosário, violonista de 6 e 7 cordas, realizam a segunda edição do projeto Morgana & Marcelo convidam, trazendo a Salvador o bandolinista brasiliense Tiago Tunes e a violonista paraense Juçara Dantas. Será no pró- ximo sábado a partir das 19h30, no Porto dos Livros, localizada no Porto da Barra.

Amanhã estará disponível nas principais plataformas digitais a aposta do cantor Vinnicius para o Verão: a música Fervo Frevo,composta por Manno Góes e Edmundo Caroso especialmente para o artista. Vinnicius convidou Preta Gil para participar. A produção musical, arranjos, edição, mixagem e guitarras ficaram por conta de Gerson Silva. “Eu e Preta temos uma amizade de muitos anos”, revelou.