SBT vai exibir episódio inédito de Chaves no próximo sábado (24)

Apesar de você achar que já assistiu todos os episódios de Chaves, parte da produção ainda é inédita no Brasil. E para comemorar os 35 anos de exibição no SBT, no próximo sábado (24) será transmitido um episódio inédito que promete arrancar lágrimas e risadas do público que acompanha a turma.

Uma ação nas redes sociais, com estrelas da emissora, vai marcar a exibição: foram escalados para acompanhar junto com o público a exibição os apresentadores e influencers Larissa Manoela, Celso Portiolli, Gusta, Kim RosaCuca e Chapolin Sincero.

Chaves é transmitido no México, seu país de origem, há mais de 45 anos, além de também fazer sucesso ao redor do mundo, e em países tão diferenes quanto Itália, França, Coréia do Sul, Colômbia, Chile, Venezuela, Argentina, Peru, Panamá, Porto Rico e Estados Unidos, além, claro, do Brasil, onde a série faz parte do imaginário do público.

No dia da comemoração, Chaves vai ao ar a partir das 6h da manhã.