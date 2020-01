Scheila Carvalho se emociona ao ver filha dançando com o pai

Ex-morena do Tchan, Scheila Carvalho corujou a filha, Giulia, postando um vídeo em que a garota aparece dançando em um ensaio do pai, Tony Salles, com o Parangolé. A dançarina disse que foi às lágrimas de emoção com a cena.

"Uma mãe babona com sua filha metendo dança não quer guerra com ninguém! Me representa filha! Ai, muita emoção para esse meu coração, ver meus dois amores no palco! Desidratei de tanto que chorei!", escreveu a mineira.

Tony e Scheila começaram a namorar em 2002 e se casaram em 2007. Única filha do casal, Giulia nasceu em 2010.