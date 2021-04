Scilla, uma marca de semijoias que já nasceu conectada

A Scilla já nasceu conectada com esse novo tempo virtual. A marca de semijoias surgiu na pandemia idealizada pelos jovens baianos Maria Vitória Fiamenghi e Iuri Bertié, funciona 100% digital pelo Instagram, com vendas por direct, e se destaca pela peças delicadas banhadas a ouro e prata. A dupla entendeu que o mercado mudou radicalmente por conta do coronavírus e que as pessoas se renderam ao comércio pela internet. “O grande desafio é se destacar em relação aos concorrentes, criando uma marca única, com personalidade e potencial para crescer cada vez mais”, conta Vitória, que já está de malas prontas para estudar na London College of Fashion.

O diferencial

A turma descolada que anda atrás de um acessório bafônico para injetar uma pitada fashion no visu, vale dar aquela espiadinha no par de meias garimpado no e-commerce da Fiever. Dica de stylist: um look basiquinho e esportivo está valendo para usar com o modelito. Preço R$ 18.

Cowgirl

Imagine uma bolsa que vira pochete? Agora, se ela tiver um shape western, melhor ainda. O vixe amou o modelito da Renner que custa R$ 129,9 e acaba virando um curinga nas muitas produções.

Cabeça feita

Um boné estiloso cumpre vários papéis. Pode ser o acessório perfeito para proteção em um dia de muito calor, como também é capaz de injetar apenas uma bossa no look urbano. Atrás de um para chamar de seu? Olhos abertos para o modelito da Nike que sai por R$ 109,99.

O eleito

Primo do suspensório, o harness belt da Zara é o tipo de adorno que faz diferença em uma produção. É basicamente um cinto com alças que eleva a tradicional camisa branca a um status fashionista bem rapidinho. Preço: R$ 159.

Calce essa ideia

Ele é robusto e traz uma pegada rocker. O calçado arrematado na lojinha virtual Pink Heels tira o vestidinho do lugar comum, uma vez que quebra a feminilidade com uma boa dose de irreverência. Leve para casa por R$ 189,9.

***

Nota 0

Em uma conferência virtual formal, um rapaz apareceu com uma roupa inapropriada e resolveu bagunçar o evento. Precisou ser silenciado na tela pelos líderes que discursavam. De última!

Nota 10

Uma amiga ajudou a outra na preparação para uma entrevista e foi presenteada com uma caixa criativa cheia de delícias e fotos de momentos inesquecíveis entre as duas.