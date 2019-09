Scooby quebra silêncio sobre término com Anitta: 'ela terminou por telefone'

Foto: Reprodução/Instagram

Algumas semanas após o comentado fim do seu namoro com Anitta, Pedro Scooby finalmente abriu o jogo sobre o término. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o surfista contou como a funkeira pôs um fim na relação entre eles.

"Foi por telefone. Ela falou que acabou e que precisava do tempo dela. E eu respeito. Acho que as pessoas tem seus motivos. Se a pessoa quer, você não tem que ficar debatendo", afirmou.

Entretanto, mesmo após o fim, o surfista não mostrou nenhuma mágoa ou ressentimento de sua ex-namorada. Durante o bate-papo, o ex-marido de Luana Piovani não poupou elogios à carioca. "A gente se amava muito, foi verdadeiro, o que a gente expôs era verdade. Amo muito Anitta", confessou.

O surfista ainda confessou detalhes de sua reação pós término. "Fiquei mal. Eu, por ser assim, de bem com a vida e ter tempo, eu optei por trabalhar menos e ter mais vida, mais felicidade e mais tempo pra viver com minha família e meus amigos. Então eu me doei muito, fui muito intenso, muito atencioso, muito solícito", contou.