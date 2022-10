Scracho vai encerrar turnê em Salvador: 'Calor que só a Bahia tem'

"Vejo lágrimas no olhar, vejo gente a rodear, coisa que ninguém, que o mistério faz calar", assim diz Scracho na música 'Passa e Fica', que vai deixar fãs chorando, rodeando o palco, porque não há explicação para tanta admiração. Os admiradores da banda conseguiram esgotar os ingressos em maio, em menos de 2h após terem sido colocados à venda.

O show, que vai acontecer em Salvador neste sábado (15), no Largo de Tieta, no Pelourinho, será o último da turnê e a capital baiana não poderia ficar de fora, para a alegria dos soteropolitanos que os acompanham há mais de 15 anos.

Para Caio Corrêa, baixista da banda Scracho, o sentimento de retornar a Salvador após anos acaba criando um nervosismo ainda maior. "O público tem um calor que só a Bahia tem, não tem como dizer outra coisa. Parece até clichê, mas como Caetano Veloso diz, 'a Bahia tem um jeito', é uma delícia", diz. Caio conta que ele, Dedé, Gabriel e Diego são amigos de vários produtores e profissionais da área musical baiana, o que facilita com que os shows em Salvador "sejam ainda mais especiais. Somos muito bem recebidos".

Depois de uma pausa em 2015, no auge da banda, devido a opiniões diferentes em relação ao mundo artístico, o grupo amadureceu, mas ainda não voltou de vez para os palcos - e parece que não haverá retorno 100% definitivo, de fato. Segundo Caio, essa pequena turnê seria apenas um "encontro de amigos", e não a volta do Scracho.

Vale lembrar que, em 2020, eles fizeram uma live, segundo Caio, sem tantos recursos, cada um em sua casa - para a alegria da OMS -, sendo uma das lives mais comentadas pela simplicidade e a quantidade de fãs que os esperavam. “A gente ficou muito impactado com o alcance que foi, tiveram muitas visualizações”.

No entanto, a vontade de pisar nos palcos da vida já estava sendo esboçada pelo grupo muito antes. Pensando nesse retorno, eles lançaram uma canção, "Fértil", que já está disponível nas plataformas musicais. Com a música, a banda quis enviar uma mensagem aos fãs sobre ter sempre "boas novas”.

"Eu digo isso com muita clareza, a gente não tem intenção de realmente retornar com a banda como atividade principal como já foi para nós. Então, a nossa intenção com esse lançamento foi, justamente, trazer uma novidade, um ar novo para esse shows que estavam vindo. A gente não lançou por acaso, no momento político conturbado. O que todo mundo quer é que a gente veja boas novas por aí. Essa música tem várias interpretações 'insignificadas'", diz.