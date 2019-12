Scream encerra com atrações internacionais e confirma edição 2020

Negócios com propósito, marcas de valor, inclusão e diversidade marcaram o Scream – Salvador Creativity and Media Festival, realizado nos dias 6 e 7 de dezembro, simultaneamente em cinco locais do Centro Histórico de Salvador. Seja no futuro do trabalho, da saúde ou da tecnologia, os debates e palestras reforçam a importância de pensar no outro quando for criar e de agir com consciência quando for consumir ou vender.

Segundo Ana Coelho, presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário – ABMP que realiza o festival, o evento reuniu 2 mil pessoas este ano. Público que comprova a demanda, e justifica a confirmação de uma nova edição em 2020.

“Há sempre uma expectativa muito grande do que vai ter de conteúdo no Scream. A maior parte dos palestrantes tem um pé na Bahia e leva os valores do nosso estado por onde vai, na linguagem, nas cores, nas questões sociais. Temos um potencial de criar e inovar muito grande e ver exemplos tão expressivos como o Vale do Dendê e a N Black só reforça isto. Com certeza, o Scream 2019 atendeu à todas nossas expectativas entregando muito conteúdo, experiências, encontros e insights”, celebra Ana.

Uma das mais aguardadas palestrantes foi a espanhola especialista em criatividade e cultura, Cristina Róman, da D&AD, instituição europeia sem fins lucrativos que é referência internacional de excelência em criatividade na publicidade, para falar sobre o marketing de impacto social. Quando tanto se fala sobre a era do propósito, ela lembra que “ser consumidor significa que somos cidadãos do mundo, o que quer dizer que temos responsabilidades com o planeta”.

Segundo a palestrante, apesar do cenário político e crise ambiental, o Brasil está sempre entre os cinco países com melhor retorno em relação aos investimentos em mídia e tem ótimo desempenho criativo também, tendo em vista os mais de 50 brasileiros agraciados no Pencils, premiação internacional realizada pela D&AD que teve, só na última edição, mais de 25 mil trabalhos inscritos.

"Como são eventos simultâneos, escolher o que assistir é até difícil, mas de qualquer evento a gente aproveita muita informação importante, inspiradora, que nos propõem novos desafios com o olhar para os desejos e necessidades da sociedade" - Ana Coelho, presidente da ABMP

Diversidade

Falando em inspiração, a africana Liz Ogumbo veio de outro país para aterrissar no festival neste sábado. Cantora e empreendedora nos ramos da moda, mídia, música e vinho, deixa uma mensagem, especialmente, para as meninas negras que querem ser como ela: “nada é fácil na vida, mas comece por onde tem que começar. Se vamos ser grandes, o que fazer para sermos? Eu respondo (ao preconceito) com o trabalho que faço e todas devem acreditar que também podem”.

Dentre os quase 100 palestrantes que trouxeram os mais diversos temas e abordagens, vale destacar ainda Bob Wollheim (CI&T), Jéssica Senra (TV Bahia), Renan Quevedo (Novos para nós), Jonathas Freitas (Gerenciagram), Carlos Queiroz (Fox e Disney), Cleber Paradela (99), Celso Athayde (Favela Holding), Alexandra Gurgel (Alexandrismos), Fabiana Silva (Globo), Eduardo Diogo (Sebrae) e Monique Evelle (Sharp e Agência Responsa).

Os cenários sustentáveis no Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro e Fundação Gregório se Mattos, Fera Palace Hotel e Hotel Fasano, criados pela cenografista Renata Mota, foram palco dos mais de 60 eventos destes dois dias, entre palestras, painéis e oficinas, transmitidos por mais de 80 horas pelo site do evento e que estarão disponíveis, em breve, no site do evento pra quem quiser assistir.

O Scream é realizado pela ABMP em parceria com a Saltur, e patrocinado pelas empresas Gamned, Kantar Ibope Media, Shopping Bela Vista, Zygon, Record TV Itapoan, Rede Bahia e TV Aratu, e conta com o apoio institucional do Sebrae e apoio da Uranus2.