'Se a exigência for ter público, aqui não terá', diz Rui sobre sediar Copa América

Depois da Conmebol anunciar o Brasil como país sede da Copa América de 2021, o governador Rui Costa declarou que não há qualquer chance de flexibilização para que seja permitida a presença de público nos estádios durante a competição. Segundo Rui, a Bahia só será sede da disputa caso o torneio seja disputado dentro dos moldes do protocolo das competições nacionais e estaduais de futebol.

"Estamos mantendo o mesmo padrão com o futebol daqui. Se a exigência for ter público, aqui não terá. Se a Conmenbol chegar solicitando essa abertura para torcida, vamos negar. Nós não abriremos mão disso como não abriremos mão de regras colocadas em curso no campeonato nacional e no baiano também. Se os jogos ocorrerem com o mesmo padrão, tudo bem", respondeu sobre a realização do torneio em território baiano.

O governador fez questão de dizer também que não há competição que seja mais importante que a vida e que não deve ocorrer aglomeração nos estádios e nas ruas.

"Não haverá flexibilização porque eu acho que, nesse momento, a vida é mais importante do que esse ou aquele campeonato. Deve ocorrer sem torcida, participação de público e aglomeração porque até atletas infelizmente têm se contaminado", concluiu.

Principal estádio da capital, a Arena Fonte Nova também recebe no momento um hospital de campanha. Embora tenha confirmado que o Brasil será sede do torneio, a Conmebol ainda não confirmou oficialmente as cidades que vão receber jogos. Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, as cidades-sede serão Natal, Brasília, Cuiabá, Recife e Manaus.

Maternidade inaugurada

As falas de Rui aconteceram no evento de inauguração da nova maternidade no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nomeada em homenagem à enfermeira Maria da Conceição de Jesus. Para a estruturação da unidade, onde funcionava o Hospital João Batista Caribé, na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Avenida Suburbana, foram investidos cerca de R$41 milhões.

A nova unidade conta com 90 leitos, sendo 10 de UTI Neonatal, 15 de cuidados intermediários, 10 de Gestação de Alto Risco, 25 de Obstetrícia Clínica, 25 de Obstetrícia Cirúrgica e 5 no Centro de Parto Normal Peri-hospitalar. Todos eles estruturados para oferecer condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos especializados para o parto de risco habitual e da gestação de alto risco.

