'Se as aulas voltarem, eles precisam retornar', diz Rui sobre professores

O governador Rui Costa voltou a falar do retorno às aulas das escolas estaduais nesta quarta-feira (19), durante inauguração de uma reforma no Quartel da PM, no Largo dos Aflitos. Rui disse que ainda não há data definida, mas reforçou que profissionais da educação, mesmo discordando, deverão retornar quando as escolas abrirem, a menos que tenham restrições de saúde.

"No caso da discordância dos profissionais de educação, acredito que todos os profissionais, exceto aqueles que forem liberados por motivos médicos, precisarão retornar para as suas funções assim como os policiais que aqui estão, por exemplo, voltaram", disse o governador. "As pessoas são servidores públicos que, se as aulas voltarem, eles precisam retornar ao trabalho também". A Junta Médica do Estado vai analisar casos de profissionais que tenham algum impeditivo de saúde.

Os testes em comunidades escolares de algumas cidades baianas continuam sendo feitos. "Em Ilhéus, a taxa de contaminação dos envolvidos no processo de retorno às aulas, profissionais de educação e alunos, a taxa de resultados positivo é de 24%. E estamos aplicando teste rápido, que tem uma alta taxa de não identificação e falsos negativos. É claro que isso muda um pouco a nossa perspectiva sobre o retorno", avalia.

Enquanto os números são analisados, as escolas continuam passando por preparação para deixar o ambiente mais seguro em meio à pandemia. "Metade das turmas vai ter aula segunda, quarta e sexta e a outra metade terça, quinta e sábado. Tudo para que volte com metade da quantidade de alunos anterior", ressaltou Rui.

O governador falou também sobre a negociação com a vacina da China. "Ainda essa semana receberemos as documentações referente à vacina e, no início da semana que, encaminharemos para a Anvisa e para o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) para conseguirmos a autorização da fase três e do início dos testes aqui em território baiano e no Nordeste".