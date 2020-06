Se inspire: empresários viram oportunidade na crise e transformaram seus negócios

Com uma experiência de 20 anos no setor automotivo, o CEO da Mobiauto Sant Clair de Castro Júnior precisou pensar e agir rápido quando a quarentena contra o novo corona vírus colocou todos os funcionários em home office e ele viu seus clientes precisarem fechar as lojas físicas. “Atuamos no fornecimento de tecnologia para lojas e concessionárias no setor automotivo, além de atuarmos com o processo de compra e venda de automóveis, pois possuímos três plataformas relacionadas à compra, venda e manutenção de automóveis”, conta. Sem ter quem quisesse comprar carro, a solução foi buscar alternativas.

O professor dos MBA's da Fundação Getúlio Vargas em disciplinas de Vendas, Marketing e Inovação Roberto H. Kanter diz que esse é um momento para ampliar os horizontes sobre as possibilidades do universo digital e saber onde buscar ajuda. “O primeiro conselho que daria é que os interessados em ingressar no universo digital leiam mais, conversem com outros empreendedores para facilitar o entendimento sobre o novo ambiente de negócios que surgiu a partir da internet e que foi brutalmente acelerado pelo surgimento da COVID-19”, orienta.

Para Kanter, ingressar nesse novo universo não pode ser feito com ideias preconcebidas sobre certo e errado. “Envolve estudar os processos atuais da empresa e encontrar formas diferentes, muitas vezes mais fáceis, de chegar aos mesmos objetivos, utilizando ferramentas tecnológicas”, completa.

Sant Clair , por exemplo, fez isso e se deu conta que essa atuação não estava apenas no contexto de criar a tecnologia, mas muito mais na educação do setor para aproveitar melhor a tecnologia existente. “ Por isso, criamos a Universidade Mobiauto, que começou com o curso de Gestão automotiva. Ensinamos liderança e a utilização das ferramentas tecnológicas para gerar a melhor experiência para os consumidores de automóveis.”, conta, salientando que nesse período de quarentena, os alunos estão aproveitando para estudar e conseguir se preparar para retomar as atividades já melhor capacitados.

Novos desafios

De acordo com o diretor da Infobase, empresa integradora de tecnologia da informação, André Miceli, as pequenas e micro empresas vinham em exponente crescimento em 2020, com perspectivas de ultrapassar os números vistos em 2019. Além de efeitos práticos em suas receitas, a pandemia trouxe novos desafios para o mercado e as empresas viram, com urgência, a necessidade de se adaptar a um novo cenário que muda a cada instante.

“Agora, para essas empresas, ser digital deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade”, esclarece. Miceli diz que o digital é um grande campo de possibilidades para as empresas e cada segmento pode se valer de uma ferramenta específica para se destacar ou fazer uso de diversas delas em suas operações e comunicação.

O professor destaca que uma grande tendência mapeada para as pequenas e microempresas é o uso do chamado cloud computing ou, simplesmente, a computação em nuvem que possibilita o acesso remoto através de qualquer dispositivo, em qualquer parte do mundo e a qualquer hora, de softwares, armazenamento de arquivos e processamento de dados pela Internet.

André Miceli lembra que o universo digital pode disponibilizar soluções variadas para cada um dos segmentos da economia e sugere estudo das possibilidades (foto: Arquivo Pessoal)

“Em uma esfera mais prática, esses empreendedores podem rever o potencial de suas redes sociais na comunicação e como está sua presença no digital; buscar novos formatos de divulgação, entendendo o grande potencial do vídeo, outra forte tendência para 2020”, sugere. O especialista ainda destaca o poder da Inteligência Artificial, em chatbots, campanhas programáticas e tantas outras possibilidades que a tecnologia permite, a fim de otimizar esforços, migrar serviços e reduzir custos.

Soluções viáveis

Para contemplar soluções para esses empreendedores no universo digital, o empresário de tecnologia Franco Breciano criou o AquiPerto. O chat é um sistema de número de Whatsapp para comércios, pequenas empresas e qualquer empreendedor que use, ou queria usar, o Whatsapp como canal de comunicação com seus consumidores. “O funcionamento é simples: com apenas um cadastro do local e depois as pessoas podem encontrá-lo por meio da geolozalização. É muito fácil porque logo após se cadastrar, colocar seu ramo e os produtos e serviços que oferecem, eles podem cadastrar um números de Whatsapp”, diz Brecino, destacando que o usuário pode registrar mais de um negócio/comércio, gratuitamente.

Roberto Kanter faz questão de ressaltar que a reinvenção nesse momento passa por abandonar a zona de conforto. “ Agora estamos na zona da sobrevivência e tudo muda. Que tal começar pelas interfaces que se tem familiaridade? Aplicativos e softwares para serem usados em conjunto com os telefones são hoje as melhores alternativas para as empresas que precisam entrar e acelerar os negócios no universo digital”, ensina .

O professor destaca ainda que o Google que está na palma da mão. “Escreva sua dúvida e irá surgir dezenas de textos, sites, vídeos, áudios, cursos, mentorias e consultorias”, completa. Ele recomenda também o ingresso no Linkedin, que possibilita obter informações e relacionamento com outros profissionais do mercado. “O site do Sebrae e da Endeavor são garantias de conteúdos de qualidade. Sem contar os grupos de investidores-anjo, que possuem orientações importantes também”, finaliza.