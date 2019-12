Se não tem presente, vai de lembrancinha mesmo! Veja dicas até R$ 49,99

Já começou a contagem regressiva para o Natal. Os corredores dos principais centros de compras da cidade estão lotados e as ruas do centro também. Quanto mais perto da festa, mais cheio fica. Se você não tem tempo nem paciência pra enfrentar essa maratona, a saída é apelar para as lojas de bairro e pequenos centros comerciais. E, se além de fugir da muvuca, você faz parte daquela maioria que não está com dinheiro sobrando para investir num presente caro, saiba que isso não é motivo para deixar o outro de mãos vazias. A saída vai ser apelar para as lembrancinhas. Sim, saiba que sobram opções no mercado para todos os sexos, faixas etárias e bolsos. Quem sabe você não acha aqui uma dica que é a cara de alguém que você quer presentear? Nas nossas andanças, encontramos presentes para todos os gostos, de R$ 14,99 a R$ 49,99.





R$ 25

Praieira Pra quem ama o Verão e estava em contagem regressiva para a chegada da estação mais quente do ano. L&S Bijuteria, que fica no Shopping da Gente

R$ 14,99

Pra se programar Se você tem aquela pessoa querida que é antenadíssima com as novidades do mundo virtual, mas não abre mão da velha agenda de papel pra organizar os compromissos, aproveite para presenteá-la com uma. Loja Tudaki, Avenida Paulo VI, 1890, Pituba

R$ 35,90

Fofa é ela Pra pequena desfilar por aí cheia de estilo, com essa bolsa fofa que cabe não só alguns brinquedos, como também uns lanchinhos e a água pra não ter aperto no passeio Zig Bijuterias, Pituba Parque Center, no Itaigara

R$ 15

Vai, Bahêa Se você quer presentear alguém que ama o Esporte Clube Bahia, mas está sem dinheiro, eis uma boa pedida. Custa pouco, e a pessoa vai saber que foi lembrada Loja Sports, no Pituba Parque Center, no Itaigara

R$ 49,99

Abre mais um Quem gosta de beber não só vai curtir esse presente, como terá mais motivos pra abrir logo um vinho ou uma cerveja! Olha que massa esse quadro pra colecionar rolhas e tampinhas de cerveja. Supermercado G Barbosa, Costa Azul

R$ 29,99

Diversão garantida Um adulto pode olhar para a frota de carrinhos da criança e pensar: pra que mais, já tem tantos! Mas, para o pequeno, quanto mais melhor. E, com certeza, o garotão vai curtir essa carregadeira que antes custava R$ 49,99. Loja Americanas, Boulevard 161, Itaigara

R$ 28

Na moda Nem acredito que achei esse modelo de biquíni que é a sensação do Verão e costuma custar os olhos da cara, tá com um precinho mara. Comprando só um sai por R$ 35, mas a partir de três, fica por R$ 28. Chame as amigas e garanta o seu Loja Freedom, no Shopping da Gente

R$ 14,99

Tá calor Nesse calorzão, o cropped é sempre uma boa pedida. Aproveite pra usar e abusar dele nas horas de lazer Sangue Latino, Alameda das Espatódeas, 97, Caminho das Árvores.