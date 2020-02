Se preparando para o Carnaval? Confira tudo que já se sabe sobre a folia

A cada ano, o Carnaval de Salvador tem um desafio: superar o do ano anterior. Por isso, para 2020, até o tema da folia vem nesse sentido: o Carnaval dos Carnavais. À proposta, somam-se as mais de 700 apresentações nos circuitos oficiais e mais de 350 atrações nos bairros e espaços temáticos.

Os números foram anunciados nesta quinta-feira (6), pela prefeitura, em entrevista coletiva no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande. A administração municipal divulgou, ainda, as mais de 200 atrações sem corda que serão financiadas ao folião pipoca, além dos artistas que vão tocar nos bairros.

“A nossa luta e o nosso esforço são para que as pessoas que curtem o Carnaval – sejam os soteropolitanos, sejam os turistas – realmente vivam momentos inesquecíveis em nossa cidade e também para movimentar toda a indústria do entretenimento e do turismo”, afirmou o prefeito ACM Neto, durante a solenidade.

A proposta da programação deve ser como nas outras edições: ritmos para todos os gostos. A abertura oficial é um dos principais destaques: vai acontecer na Barra, liderada por Carlinhos Brown. Os detalhes da apresentação não foram anunciados, mas o cantor deve ser acompanhado por 150 percussionistas com o chamado Movimento Percussivo Timbaleira Drummers.

"Nós não apenas fazemos Carnaval, mas temos uma espiritualidade muito forte voltada a tudo aquilo. A abertura é a partir do comprometimento de cada um", disse o cantor, que estava presente na entrevista coletiva.

Depois de Brown, a quinta-feira na Barra vai vir com uma sequência de atrações para a pipoca. Sem blocos, será a vez de trios sem corda de Daniela Mercury, Margareth Menezes (com Os Mascarados), Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva, Mudei de Nome, Denny Denan, La Fúria, O Poeta, Rafa e Pipo Marques, Lincoln e Duas Medidas, Araketu e Chiclete com Banana.

Margareth, que estava presente no anúncio, destacou a organização da festa. Para ela, a proposta atende todos os segmentos.

“Salvador é uma cidade da música e essa não é uma coisa que veio gratuitamente. Não começa de agora. É o pensamento de ver o Carnaval como uma coisa geral, não só dos centros. Reinaugura uma maneira de ver o Carnaval da nossa cidade. Agora é a gente fazer o Carnaval de qualidade que cada vez mais atraia o público”, opinou a cantora.

Mais nos circuitos

Já de sexta a terça-feira, os trios sem cordas na Barra dividem espaço com os blocos fechados. Entre os artistas que vão tocar para a pipoca estão a própria Margareth Menezes (sexta), Lincoln e Duas Medidas (sexta e domingo), Parangolé (sexta), Igor Kannário (sexta), La Fúria (sexta), Psirico (sábado e domingo), O Poeta (sexta), Àttooxxá (domingo), Alinne Rosa (terça) e É o Tchan (terça).

Uma das novidade vai ser justamente a chamada "saideira".

"Na segunda e na terça-feiras, na Barra, as pessoas diziam que as atrações que saem mais tarde nos trios sem corda já arrastam menos gente. Vamos mudar isso. Por isso, na segunda, a última atração será Leo Santana e, na terça, Carlinhos Brown. Já que ele abre o Carnaval, ele também vai fechar", anunciou o prefeito ACM Neto.

No Campo Grande, a quinta-feira terá os tradicionais blocos de samba. Na sexta, é a vez do Furdunço invadir a Avenida, com o desfile de 15 bandas. Além disso, haverá trios pipoca de nomes como Claudia Leitte (segunda), Saulo (sábado), La Fúria (segunda e terça) e a cantora Nêssa em apresentação inédita com Pablo Vittar (domingo).

"O Campo Grande vai estar muito bacana de atrações, porque a gente já tem conhecimento do que vem de bloco e do que vem ainda do governo do estado. Tudo vai estar muito bacana", garantiu o prefeito.

Além das atrações divulgadas pela prefeitura, o governo do estado ainda deve anunciar outros artistas desfilando para a pipoca nos próximos dias.

Antes do oficial

Mas a festa começa antes da abertura oficial. O pré-Carnaval terá início no dia 15 de fevereiro, o sábado, com o Fuzuê. O abre-alas será feito por ciclistas fantasiados, seguidos de outras 30 bandas de sopro.

Nesse mesmo sábado, haverá o pré-Carnaval Náutico. As apresentações dos Filhos de Jorge e da dj Ana Julieta vão acontecer na Baía de Todos os Santos, próximo ao Solar do Unhão.

No domingo, dia 16, é a vez do tradicional Furdunço de pré-Carnaval. Nesta edição, o movimento conta com 42 atrações, inclusive BaianaSystem, Gerônimo, Quabales, Mudei de Nome e Diamba.

"Tinha uma turma bastante aflita perguntando se BaianaSystem ia tocar ou não. No ano passado, eles não puderem. Esse ano, estão garantidos", confirmou o prefeito. Em 2019, BaianaSystem se apresentou apenas no Furdunço do Carnaval - que, naquela ocasião, aconteceu na quinta-feira, na Barra.

Já na terça-feira antes do Carnaval, dia 18, é a vez do Pipoco, comandado por Léo Santana. Assim como no Fuzuê e no Furdunço, o circuito é o Orlando Tapajós - ou seja, os trios e atrações se deslocam de forma invertida (do Clube Espanhol à Barra), em comparação ao circuito Dodô.

"Todas as vezes que eu encontrava o prefeito, eu perguntava do Pipoco. Quando confirmou tudo, anunciei já no Baile da Santinha. Vai ser incrível. É uma honra que me concederam mais uma vez", afirmou Léo Santana, que também estava presente na coletiva.

O 'Gigante' ainda confirmou o Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, que é comandado por ele, a partir das 10h do dia 26.

"Teve toda aquela polêmica na Câmara Municipal, que chegou a aprovar um projeto proibindo o Arrastão e eu vetei. Depois, abri um diálogo com a Câmara e chegamos a um bom termo de entendimento. Trata-se de uma iniciativa do próprio artista, dos grupos musicais. A única coisa que a prefeitura pede é a confirmação da PM, que já deu o ok”, completou o prefeito ACM Neto.

Mais cores

Nos dias oficiais, outros espaços já consolidados foram confirmados. É o caso da Torre Eletrônica, na Barra, que terá djs após a saída do último trio durante todo o Carnaval, de quinta (20) a terça-feira (25). Também na Barra, na Rua Dias D’Ávila, o Beco das Cores terá 25 artistas de música eletrônica ao longo da folia.

O Centro Histórico vai receber o Palco Multicultural, enquanto Piatã terá o tradicional Palco do Rock. Já o Rio Vermelho contará com o Carnaval das Orquestras e Espaço Mix.

"O Carnaval das Orquestras será de sexta a terça, sempre a partir das 16h, no Largo da Mariquita. Vamos ter várias orquestras se apresentando com uma proposta mais voltada para as famílias", adiantou o prefeito.

O Rio Vermelho também terá o Carnaval infantil, que vai acontecer de domingo a terça-feira, sempre a partir das 10h. Entre os nomes anunciados está a bailarina Lore Improta. No Espaço Cultural da Barroquinha, será o chamado Origens, espaço para a cena independente e alternativa com a estética negra e as diferentes vertentes da black music.

Por sua vez, o Carnaval Náutico do período oficial terá o cantor Denny Denan e o dj Rafa Gouveia, também na Baía de Todos os Santos. Já na Praça Castro Alves, o projeto Pôr do Sol trará shows de Moraes Moreira e Davi Moraes no sábado (22), Baby do Brasil e Paulinho Boca no domingo (23), Àttooxxá na segunda (24) e o Trio Armandinho, Dodô e Osmar com os Irmãos Macêdo na terça-feira (25).

Investimento

Ao todo, serão investidos R$ 60 milhões na folia. Desse valor, cerca de R$ 40 milhões serão pagos pelos patrocinadores oficiais da festa – Ambev (que estará presente com a Skol), Hapvida e Veloe. Segundo o prefeito ACM Neto, outra quarta grande marca nacional deve ser anunciada nos próximos dias, também com cota de patrocínio.

“Mais da metade das despesas são custeadas pelo patrocínio da iniciativa privada, lembrando que essa é uma empregadora, geradora de renda e que movimenta a economia da cidade o ano inteiro e não apenas nos dias da folia”, ponderou o prefeito.

A Skol será patrocinadora master pelo quarto ano consecutivo. Além do Carnaval, a Ambev patrocina outras festas populares do verão de Salvador, desde o Festival Virada, no Réveillon.

"O Carnaval de Salvador, assim como a Skol, é a maior concentração de pessoas que buscam alegria, diversão, felicidade. Como a Skol sempre foi uma marca inovadora, buscando momentos que as pessoas têm para confraternizar, faz muito sentido a gente estar presente na maior festa de mundo”, afirmou o gerente de eventos da empresa, Pedro Beltrão.

Segundo as estimativas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), a movimentação econômica da festa deverá girar em torno de R$1,8 bilhão, decorrente de gastos com itens como hospedagem, alimentação e serviços, além de gerar 215 mil vagas de trabalho temporários.

A expectativa é de receber cerca de 850 mil turistas ao longo do período momesco, de acordo com o titular da Secult, Claudio Tinoco. O número é 6,5% maior do que no ano passado.

"Vamos recepcionar esses turistas em dois postos de informações, um deles ao lado do Elevador Lacerda. Isso é importante porque, só no período do Carnaval, receberemos seis navios com mais de 15 mil turistas", afirmou Tinoco.

Obras de requalificação não vão afetar o Carnaval

O prefeito ACM Neto garantiu, ainda, que a festa não será afetada pelas obras de requalificação que atingem três dos principais pontos da folia: Ondina, a Avenida Sete e o Curuzu.

As intervenções em Ondina serão finalizadas antes do começo do Carnaval. A previsão é de que o trecho de Orla seja inaugurado na terça-feira, dia 18, mesma data em que acontece o Pipoco.

Já na Avenida Sete, incluindo a Praça Castro Alves, a primeira etapa estará concluída também no dia 18. “Não vamos fazer inauguração, vamos liberar apenas a passagem da Avenida Sete e, na quinta após a Quarta-feira de Cinzas, será retomada a obra. Mas a avenida estará em pleno uso para o Carnaval”, disse Neto. A previsão é de que a inauguração aconteça até o dia 31 de maio.

Além disso, a Rua Nova do Curuzu, onde está situado o Circuito Mãe Hilda Jiltolu, também será liberada até a entrada da Senzala do Barro Preto, permitindo a tradicional saída do bloco Ilê Aiyê. “Depois do Carnaval, a obra será retomada e, assim como a Avenida Sete, será inaugurada em maio”, completou ACM Neto.

Confira o que já se sabe sobre a programação do Carnaval

SÁBADO - 15/02 (Pré-Carnaval)

Pré-Carnaval Náutico (Baía de Todos os Santos)

Filhos de Jorge

Dj Ana Julieta

Fuzuê - 30 atrações (Circuito Orlando Tapajós)

Bike Fuzuê

Tio Paulinho

Charanda do Tamirzinho Kids

Oficina de Frevos e Dobrados

Cia de Danças e Folguedos

Grupo Cultural Terno de Reis Rosa Menina

Grupo Cultural Mandu

Pierrot Tradição de Plataforma

Chegança dos Marujos Fragata Brasileira

Barquinha de Bom Jesus dos Pobres

Coral Cantart Canta Bahia

Fanfarra BBG

Careta Tradicional de Acupe

Grupo Folclórico Zambiapunga

Banda Big Show

Grupo Cultural Congos de Cairu

Grupo Cultural Samba de Roda Samba de Maragó

Careta de Cairu

Grupo Cultural de Mascarados Maralegria

Fuzuê Junino

Gravata Doida

Grupo Cultural Bambolê

anda Show Laroyê

Grupo Cultural Folguedo Lindroamor Axé

Cangaceiros de Ipitanga

Cia de Dança Robson Correia/Folia de erê

Afro Ókánbi

Grupo Cultural Imperatriz

Afoxé Daraju de Ode

Banda Commanches

Afro Manganga

Banda Percussiva Axé Babá

Escola Filhos da Feira

Grupo Paio de Rua

Banda Tóaé

Integração da Bahia



DOMINGO - 16/02 (Pré-Carnaval)

42 atrações - Circuito Orlando Tapajós

Gerônimo

Sylvia Patricia e Tuktuk Sonoro

Fitdance

Bicicletrio Toca Raul - com Marcos Clemente e Banda Arapuka

Rixô Elétrico

Rural Eletrica

Quabales

Forrozeirinha

Maira Lins

BaianaSystem

Microtrio de Ivan Huol

Duas Medidas

Grupo A Máquina do Tempo de Volta aos Anos 80

Mudei de Nome

Val Macambira e Mula Ruge

Armandinho

Dakar Percussivo

Danniel Vieira

Virgílio Lisboa

Artista Peu Murray

Banda Tôaê

Juan e Ravena

A Mulherada

Arista Paulo Raio

Luciano Calazans

Jay Torres

Afrodisíaco

Geovanna Costa

Marcionilio Prado

Tais Nader

Linnoy

Guig Ghetto

Diego Moraes

Faustão e os Mongas

Forró Sobepoeira

Marquinhos Café

Os My Friends

Viola de Doze

Tonho Matéria

Diamba

Banda Marana

Viviane Tripode

Vitrola Baiana

Adão Negro

Ana Mameto

Araketu

Kart Love

Luciano Neves

Forró do Tico

TERÇA-FEIRA - 18/02 (Pré-Carnaval)

Pipoco - Saída de Ondina para a Barra

Léo Santana



QUARTA-FEIRA - 19/02 (Pré-Carnaval)

Circuito Sérgio Bezerra (Barra)

Bloquinhos e fanfarras



QUINTA-FEIRA - 20/02 (Carnaval)

Campo Grande (Osmar)

Dia do Samba

Barra-Ondina (Dodô)

Abertura com Carlinhos Brown e Movimento Percurssivo Timbaleira Drummers com 150 percussionistas

Daniela Mercury

Banda Eva

Mudei de Nome

Harmonia

Claudia Leitte

Denny Denan

La Fúria

Rafa e Pipo Marques

Margareth Menezes e Os Mascarados

O Poeta

Araketu

Chiclete com Banana

Lincoln e Duas Medidas

SEXTA-FEIRA - 21/02 (Carnaval)

Campo Grande (Osmar)

Furdunço com 15 bandas

Márcia Freire

Barra-Ondina (Dodô)

É o Tchan

Lincoln e Duas Medidas

Parangolé

Margareth Menezes

Igor Kannário

La Fúria

Bloco da Preta

SÁBADO - 22/02 (Carnaval)

Carnaval Náutico - BTS

Denny Denan

Dj Rafa Gouveia

Barra-Ondina (Dodô)

Psirico

O Poeta

Campo Grande (Osmar)

Carla Perez

Saulo

Axé por Elas

Gerônimo

DOMINGO - 23/02 (Carnaval)

Barra-Ondina (Dodô)

Àttooxxá

Lincoln e Duas Medidas

Psirico

Danniel Vieira

Campo Grande (Osmar)

Denny Denan

Nêssa e Pabllo Vittar

Mudei de Nome

O Poeta

SEGUNDA - 24/02 (Carnaval)

Barra-Ondina (Dodô)

Gerônimo

Adriano Rezende

Márcia Castro

Léo Santana (último trio a desfilar)

Campo Grande (Osmar)

La Fúria

Hiago Sacramento

Claudia Leitte

Igor Kannário

TERÇA - 25/02 (Carnaval)

Barra-Ondina (Dodô)

Tuca Fernandes

Larissa Luz

Richardo Chaves

Carla Cristina

Hiago Sacramento

Carlinhos Brown - Arrastão da Meia Noite (último trio a desfilar)

Campo Grande (Osmar)

La Fúria

Jau

Mudei de Nome

O Poeta

Rafa e Pipo Marques

E mais:

Beco das Cores - de 21 a 25/02

Na Rua Dias D'Ávila (antigo Beco da Off) - música eletrônica

25 atrações nos intervalos dos trios

Torre Eletrônica - de 20 a 25/02

No Farol da Barra - música eletrônica após a saída do último trio

O Carnaval das Orquestras - de 21 a 25/02

Sempre a partir das 16h, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho

Carnaval Infantil - de 23 a 25/02

No Largo da Mariquita, no Rio Vermelho

Sempre a partir das 10h, com atrações como Lore Improta

Origens - 21 a 25/02

Espaço Cultural da Barroquinha

Ziminino

Larissa Luz

Underismo Cronista

Do Morro

Bruxa Braba Nêssa

Mr Armeng

Nai Kiese Guiguio do Ilê

Hiran

O Quadro Vandal

Afrocidade

Di Cerqueira

Daganja

Espaço Mix - 21 a 25/02

Largo da Mariquita, no Rio Vermelho

Marcio Mello

Diamba

Alexandre Leão

Telefunksoul

Bailinho de Quinta

Nara Couto

uabales

Clariana

Maglore

Marcia Castro

Aiace

Pedro Pondé

Palco do Rock

Piatã

Artistas consagrados e novos talentos

Palco Multicultural

Praça das Artes, no Pelourinho

Samba Reggae, Hip hop e rap

Desfile de Fantasias - dia 24/02

Praça Municipal

Pôr do Sol - 22 a 25/02

Praça Castro Alves

Sábado:Moraes Moreira e Davi Moraes

Domingo: Baby do Brasil e Paulinho Boca

Segunda: Àttooxxá

Terça: Trio Armandinho Dodô e Osmar com os Irmãos Macêdo



CARNAVAL DOS BAIRROS

Liberdade

Afrodisíaco

Sarajane

Márcia Castro

Nêssa

Larissa Luz

O Quadro

Pablo Moraes

Fantasmão

Periperi

Jorge Zárath

Estakazero

Igor Kannário

Afrocidade

Pagod'art

Duas Medidas

Pau da Lima

Carlos Pita

Márcia Short

Banda Mel

Quabales

Rodi Torres

Plataforma

Pagod'art

Márcia Short

Jorge Zarath

Adão Negro

Zé Paulo

Pedro Pondé

Gabriel Levi

Boca do Rio

Gerônimo

Mambolada

Pedro Pondé

Will Carvalho

Carlos Pita

Àttoxxá

Forró do Tico

Davi Moraes

Itapuã

La Fúria

Nenho

Danniel Vieira

Forró do Tico

Kart Love

Skanibais

Paulinho Boca

Afrodisíaco

Sarajane

Isaque Gomes

Catia Guimma

Magary Lord

As Ganhadeiras de Itapuã

Cajazeiras