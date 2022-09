'Se Rafinha ficar é mais pela relação com o clube', avisa presidente do Vitória

Artilheiro do Vitória na atual temporada, com oito gols, Rafinha tem futuro indefinido. O Leão tem interesse em renovar o contrato do jogador, mas ele tem proposta do futebol asiático e isso pode dificultar a permanência na Toca em 2023.

"Não é fácil. O elenco todo teve uma valorização. O Rafinha é um jogador que nos interessa. A gente vem conversando, Ele já fez a proposta. Nós também já fizemos a contra proposta. Evidentemente não é só salário. Todos sabem que ele tem proposta de fora do país", afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota, em entrevista coletiva concedida para explicar o início do planejamento do clube para o próximo ano.

Rafinha foi um dos principais destaques do Vitória na Série C do Brasileiro. O time enfrentava muita dificuldade para balançar a rede, até que ele chamou a responsabilidade para si. Ele vestiu a camisa rubro-negra no torneio nacional em 18 jogos, 17 deles como titular.

Apesar da importância que o atacante tem para o grupo, Fábio Mota lembrou que o Vitória tem limitações financeiras que não permitem que o clube cubra propostas em dólar.

"Eu quero deixar bem claro que o Vitória não tem como competir com proposta em dólar. Se Rafinha ficar é muito mais pela relação dele com o clube, pela relação dele com o país. Financeiramente nós não temos como competir com o dólar", afirmou o dirigente.

Rafinha é um dos quatro jogadores que o Vitória está negociando a renovação de contrato. Além dele, o clube está interessado nas permanências do goleiro Dalton, do zagueiro Alan Santos e do centroavante Santiago Tréllez.