Sean Penn foge a pé da Ucrânia até fronteira com a Polônia

O ator e diretor Sean Penn fugiu a pé da Ucrânia até a fronteira com a Polônia. Ele viajou para filmar um documentário sobre a invasão russa ao país.

Foi o próprio Penn, de 61 anos, quem compartilhou uma foto no Twitter falando do caminho para sair do país. "Eu e dois colegas caminhamos milhas até a fronteira com a Polônia depois de abandonar nosso carro na beira da estrada", escreveu no Twitter, na segunda (28).

"Quase todos os carros nesta foto levam apenas mulheres e crianças, a maioria sem bagagem e o carro é o objeto de maior valor", acrescentou.

O americano anunciou que fará o documentário em parceria com a Vice Studios. Ele chegou à Ucrânia na semana passada e falou com membros do governo, militares e jornalistas do país. Ele já havia visitado a Ucrânia antes, em 2021.

O governo ucraniano chegou a divulgar um comunicado elogiando Sean Penn na semana passada.

"Sean Penn está demonstrando coragem que muitos outros não têm, em particular alguns políticos ocidentais. Quanto mais pessoas assim - verdadeiras amigas da Ucrânia, que apoiam a luta pela liberdade - mais rápido podemos parar essa hedionda invasão da Rússia", dizia o texto. "O diretor veio especificamente para Kiev para filmar os fatos que estão acontecendo atualmente na Ucrânia e para falar para o mundo sobre a invasão da Rússia ao nosso país. Sean Penn está entre aqueles que apoiam a Ucrânia hoje. Nosso país é grato a ele por tamanha demonstração de coragem e honestidade".