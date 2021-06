Sebrae Bahia abre inscrição para 20 vagas em programa de trainee

A Sebrae Bahia inscreve até o dia 4 de julho para o seu Programa de Formação e Desenvolvimento de Trainees. Serão recrutados 20 profissionais recém-formados em curso superior de qualquer área. É preciso ter colado grau de janeiro de 2017 até a data de convocação para assinatura de contrato para poder participar. A inscrição deve ser feita on-line.

O contratado vai permanecer por seis meses no Programa de Formação, com salário inicial de 50% do valor do primeiro nível da carreira de Analista Técnico I (R$ 2.266,36). Depois, passa para quatro meses com salário de 70% no valor do cargo (R$ 3.172,90). Os últimos dois meses são com salário equivalente ao da carreira de Analista Técnico I (R$ 4.532,72), além de benefício.

O programa é de 12 meses e inclui treinamento introdutório, trilha de capacitação e rodízios em unidades do Sebrae. Há possibilidade de contratação.