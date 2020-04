Sebrae Bahia realiza lives com orientações sobre acesso a crédito

O Sebrae Bahia realiza até a próxima quinta-feira (30) uma série de lives com representantes de instituições financeiras, que serão transmitidas pelo perfil do @sebraeatende no Instagram. O objetivo é levar aos empreendedores baianos orientações sobre as principais linhas de crédito disponibilizadas em meio à pandemia de Covid-19. Participam das lives representantes do Banco do Brasil, Desenbahia e Banco do Nordeste (confira a programação completa abaixo).

A analista da Unidade de Gestão de Portfólio do Sebrae Bahia, Liliane Rocha, destaca que as lives trazem a oportunidade para que os empresários identifiquem a linha de crédito mais factível à realidade do seu negócio. No entanto, ela alerta que, mesmo diante do cenário de pandemia, os bancos continuam solicitando informações para a sua análise de risco.

“O planejamento ainda é fator crucial para o acesso a crédito. Por isso, é importante, ter informações consolidadas do faturamento do negócio, fluxo de caixa, documentos atualizados dos sócios, qual a real necessidade de capital de giro do negócio e não possuir restrições financeiras anteriores. Possuir essas informações pode definir o sucesso ou não do pleito de crédito perante uma instituição financeira”, detalha Liliane.

As lives são realizadas por meio de uma parceria entre Sebrae, Fecomércio-BA e instituições financeiras.

Confira a programação*

29/04/20 | Quarta-feira

20h45 – Hora do Crédito com o Banco do Nordeste: Linhas de Crédito para pequenos negócios. Com JOSÉ GOMES DA COSTA & EMERSON CARDOSO.

30/04/20 | Quinta-feira

9h45 – Hora do Crédito com a Desenbahia: Linhas de Crédito para pequenos negócios. Com MARKO SVEC, AGENOR MARTINELLI & EMERSON CARDOSO.

*As lives ficam salvas no IGTV do @sebraeatende para quem não conseguir acessar no momento da transmissão.