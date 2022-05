Sebrae convoca sociedade para movimentar economia local

Quase 90% das empresas registradas na Bahia são de micro e pequeno porte. Esses empreendimentos respondem por 27% do PIB baiano e são responsáveis por mais da metade dos empregos formais no estado. Já são mais de 1 milhão de micro e pequenos negócios na Bahia, incluindo microempresas, pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI). Por esses números, é possível perceber o quanto esses empreendimentos impactam positivamente a economia baiana. E, em meio ao processo de retomada, após dois anos difíceis por conta da pandemia, o Sebrae Bahia lança uma campanha para mobilizar a sociedade em favor dos pequenos negócios. É o Movimenta Bahia.

Com a campanha, a organização convida parceiros, consumidores e empreendedores de todo o estado para fazer a roda da economia girar. A iniciativa, lançada nesta terça-feira (31), trabalha sob dois pontos de vista. Para os empreendedores, aqueles que vendem produtos e serviços, o movimento reforça a importância de estruturar o negócio, nas áreas de gestão, finança e inovação, tendo o Sebrae como grande parceiro nesse processo. Já para os consumidores, a campanha busca evidenciar como os pequenos negócios fazem o dinheiro circular nos bairros, nas comunidades, nos municípios, contribuindo de maneira decisiva para a geração de emprego e renda.

"A pandemia causou grandes prejuízos aos donos de pequenos negócios e o que buscamos, com essa iniciativa, é aproveitar o momento de retomada para incentivar a compra junto a esses empreendimentos, que são grandes propulsores da nossa economia. E, nesse sentido, queremos reiterar o papel do Sebrae, que busca dar visibilidade às empresárias e empresários, utilizando a comunicação como estratégia para alcançar o público", explica a gerente de Marketing e Comunicação do Sebrae Bahia, Camila Passos.

O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury (Foto: Dario G Neto/divulgação)

O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, ressaltou o papel da instituição no fortalecimento dos micro e pequenos negócios e, por outro lado, no incentivo à sociedade para consumir nesses empreendimentos.

“A campanha é mais um esforço do Sebrae, no sentido de evidenciar a importância das nossas micro e pequenas empresas para a Bahia. Foram dois anos de muitos desafios, em que acompanhamos de perto as dificuldades enfrentadas por muitos empresários. Agora, vamos nos empenhar no apoio para que nossos empreendedores retomem o caminho do crescimento e do desenvolvimento”, conclui Khoury.

O Movimenta Bahia acontece em meio às celebrações dos 50 anos do Sebrae e conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), da Federação de Associações Comerciais e Empresariais do Estado da Bahia (FACEB), da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojista da Bahia (FCDL), da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), e da Associação Comercial da Bahia (ACB).

Volta do São João

A campanha aproveita o mote da retomada, destacando também as oportunidades geradas com datas comemorativas, a começar com um período bastante festejado pelos baianos, que é o São João. Os festejos juninos, que movimentam, sobretudo, as economias dos municípios do interior, precisaram ser suspensos durante dois anos seguidos.

O retorno da festa em 2022 traz de volta a alegria do encontro e também uma perspectiva mais positiva para empreendedores que enxergam na data uma oportunidade, com a venda de produtos típicos dessa época do ano. É o caso da empresária Gabriela Arapiraca, que está à frente da Nativo – Licores Artesanais.

Gabriela, que é formada em publicidade, conta que a empresa iniciou as atividades em 2018, mas com produção de alfajor. “Produzíamos o alfajor tradicional e vendíamos em alguns eventos e também para universitários. Com a pandemia, nossas vendas diminuíram e fizemos uma pausa na produção”, explica a empresária, que trabalha junto com o companheiro, Otávio Moreira.

Apreciadora de bons licores, Gabriela começou a enxergar uma oportunidade no final de 2021, com a possível retomada de eventos e a perspectiva de realização do São João em 2022. Em abril, ela buscou terceirizar a produção de licor, em uma cidade do interior, cujo nome a empresária guarda a sete chaves. “Não podemos revelar de onde vem a magia”, brinca.

É a primeira vez que Gabriela trabalha com a produção de bebidas, e vem buscando obter conhecimento na gestão desse tipo de atividade, principalmente na montagem de estoque. Durante a trajetória empreendedora, ela conta que sempre contou com o apoio dos conteúdos oferecidos pelo Sebrae para aprimorar o negócio.

Agora, a expectativa para o São João deste ano é a melhor possível. “O São João é um período que carrega afetividade e esse ano será ainda mais, em meio ao contexto de reencontro”, afirma.

Datas comemorativas

Analista do Sebrae Bahia, Taiane Jambeiro explica que, para aproveitar as datas comemorativas, é importante se planejar com antecedência.

“Quem se planeja com antecedência já vai saber em quais mercadorias focar, quais promoções colocar em prática, além de conseguir negociar com fornecedores”, afirma.

Citando o exemplo de Gabriela, Taiane reforça também a importância de ter atenção às oportunidades dos períodos. “A empresária produzia alfajor e adequou o negócio para atender a uma demanda que é muito específica do São João. Então, é importante fazer uma análise de que produtos é possível agregar em determinados períodos, o que não significa, necessariamente, que a produção vai durar o ano inteiro”.

A gerente de Marketing e Comunicação, Camila Passos (Foto: Darío G Neto/divulgação)

Por fim, Taiane orienta que, mesmo no contexto de flexibilização e retomada das atividades, é importante estar atento às mudanças de hábitos de consumo da população. “É necessário observar a questão do delivery. Importante essa adaptação frente ao novo comportamento do consumidor, e oferecer essa comodidade ao cliente de também fazer entregas de comidas e bebidas. Afinal, muitas pessoas ainda estão preferindo reunir os amigos em casa”, finaliza.

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor