Sebrae inscreve para 141 vagas e bolsas de até R$ 5 mil: veja

Restam apenas dois dias para fazer a inscrição no processo seletivo para bolsistas que atuarão como Agentes Locais de Inovação (ALI) do Sebrae. A participação deve ser confirmada até este domingo (19), no site da Fundação CEFETBAHIA, organizadora da seleção.

A duração do programa é de até 2 anos, com valor das bolsas estipulados em até R$ 5 mil. O processo seletivo está dividido em três etapas classificatórias e eliminatórias, compostas por prova de conhecimentos, análise documental e entrevista individual por competências. Podem participar candidatos para nível superior e graduandos a partir do 4°semestre.

A prova de conhecimentos será aplicada em Salvador e outras nove cidades do interior baiano: Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

As informações completas sobre o processo seletivo, a distribuição das vagas, os demais pré-requisitos e as inscrições podem ser obtidas no site da Fundação CEFETBAHIA, organizadora da seleção.

SERVIÇO

Processo seletivo para Bolsistas de Estímulo à Inovação (BEI)

Prazo de inscrição: até 19 de junho

Taxa de inscrição: R$20 ou R$ 40

Site para inscrição: Fundação CEFETBAHIA

Locais de aplicação da Prova de Conhecimentos: Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Juazeiro, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.