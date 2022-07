Sebrae promove Feira das Pretas neste sábado (30)

No Brasil, 47% das mulheres empreendedoras são negras. O rendimento médio mensal dessas mulheres é de R $1.539, o que representa 55.9% do rendimento do homem branco empreendedor (R $2.749). As informações são do estudo “A força do Empreendedorismo Feminino”, feito pelo Sebrae, em 2021.

Em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha que aconteceu no último dia 25, o Sebrae em Salvador, por meio do Programa Sebrae Delas, realizará a 1ª Feira das Pretas neste sábado (30), a partir das 9h, na Agência Sebrae Costa Azul.

Na programação está prevista, a partir das 10h, a realização de palestra sobre acesso a novos mercados, mentorias, dinâmica com dança circular, talk show com cases de sucesso e momento para network e visitação à exposição de produtos e serviços.

1ª Feira das Pretas Sebrae

Quando: 30 de julho de 2022, das 9h às 14h

Onde: Agência Sebrae Costa Azul – Térreo (Civil Tower, Torre Cirrus – Rua Arthur de Azevêdo Machado – Salvador, BA).