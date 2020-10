Sebrae realiza evento gratuito e on-line para educadores; veja como se inscrever

De 27 a 30 de outubro acontece a Semana do Professor do Novo Mundo, evento on-line e gratuito do Sebrae Bahia voltado para educadores. A ideia é apresentar e discutir temas de aducação que permitam formar os professores com práticas do novo contexto da profissão. As inscrições acontecem através do site do evento.

A programação terá oficinas sobre como usar o Google Classroom, ensino presencial e a convergência com ambientes digitais, criação de roteiros e aulas online e novas tecnologias educacionais para EAD e ensino remoto, além de palestras e discussões tratando se saúde mental, nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), objetos de aprendizagem e novas ferramentas.

Histórias de professores que conseguiram empreender e se reinventar na pandemia, apresentando suas metodologias, também estão na grade de programação (veja completa ao fim da matéria). Os participantes inscritos receberão certificado digital.

Com foco em trabalhar habilidades e competências a partir do empreendedorismo, o Programa de Educação Empreendedora do Sebrae atua desde 2014 junto a professores e alunos, com programas que atendem todos os níveis de ensino, tanto na rede pública, quanto na rede privada. Até este ano, foram alcançadas pela iniciativa 150 instituições de ensino de 58 cidades da Bahia, formando 6,4 mil professores. Esse ano, as atividades aconteceram virtualmente por conta da pandemia, alcançando 9 mil docentes.

Confira a programação completa:

Dia 27/10 - Terça-feira

10h às 12h - Oficina: Como usar o Google Classroom

14h30 às 15h - Abertura oficial com Sebrae e Secretaria de Educação do Estado da Bahia

15h às16h30 - O professor do novo mundo

Dia 28/10 - Quarta-feira

10h às 12h - Oficina: Ensino presencial e a convergência com ambientes digitais

14h30 às 15h30 - A Educação Empreendedora e transformadora e as possibilidades do CER, com Fabiana Pinho

15h30 às 16h30 - Saúde mental do Professor: Ressignificando o momento da Pandemia, com Rossandro Klinjey

Dia 29/10 - Quinta-feira

10h às 12h - Oficina: Criação de roteiros e aulas on-line

14h30 às 15h30 - Histórias de Professores Empreendedores na Pandemia e suas dores e alegrias

15h30 às 16h30 - Os desafios e oportunidades da Nova BNCC, com Priscilla Boy

Dia 30/10 - Sexta-feira

10h às 12h - Oficina: Novas Tecnologias educacionais para EAD e Ensino Remoto

