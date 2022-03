SEC divulga resultado final de classificação para vagas dos cursos do Pronatec

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) divulgou, nesta quinta-feira (21), o resultado final do sorteio eletrônico para o ingresso de estudantes nas turmas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos Técnicos de Nível Médio Concomitantes ao Ensino Médio (Mediotec) e nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ambas na modalidade de ensino presencial. Com a aula inaugural marcada para o dia 28, os estudantes selecionados deverão comparecer às unidades escolares onde o curso será ministrado, no período de 24 e 25 de março, para apresentação dos documentos indicados no edital.

Foram ofertadas 425 vagas para os cursos do Mediotec, distribuídas em três Eixos Tecnológicos e quatro cursos técnicos de nível médio, totalizando 17 turmas composta por 25 estudantes. A carga horária dos cursos técnicos ofertados varia entre 800 e 1.000 horas. Os estudantes do Ensino Médio do 1º ou 2º ano regularmente matriculados na rede estadual de ensino realizarão o curso no contraturno do Ensino Regular. A modalidade inclui cursos técnicos de Vendas, Paisagismo, Hospedagem e Administração.

Para as turmas do Pronatec nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), nas quotas Novos Caminhos e Qualifica Mais Emprega Mais, foram destinadas 3.455 vagas, neste caso para estudantes do Ensino Fundamental até o egresso da rede pública de Educação, no âmbito federal, estadual ou municipal ou, comprovadamente, de instituição filantrópica ou de instituição privada na condição de bolsista integral.

Os cursos FIC têm o objetivo de preparar o estudante para a vida produtiva e social, promovendo a inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho. Trata-se de um curso compacto, de curta duração, que visa a capacitação, o aperfeiçoamento e a atualização profissional do estudante em todos os níveis de escolaridade.

Esses cursos rápidos, de 160 a 240 horas, serão distribuídos em sete Eixos Tecnológicos e 18 cursos de qualificação profissional ou de FIC, em um total de 125 turmas, distribuídas por 106 municípios nos 27 territórios. A novidade é que agora as aulas voltam a ser presenciais, com turmas compostas por 25 a 30 alunos, e será concedido auxílio estudantil aos que estiverem matriculados nos cursos do Pronatec e Mediotec, no valor de R$ 10 por dia de aula, efetivamente frequentada, para custeio de transporte e alimentação. Veja o resultado da lista final neste link.