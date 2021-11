Secador ligado! O que precisa acontecer para o Vitória deixar o Z4

Uma boa dose de esperança foi depositada no coração dos torcedores do Vitória. O triunfo por 3x0 contra o Vasco fez com que a luta contra o rebaixamento se tornasse mais viável. Não é que o cenário tenha ficado fácil. Afinal, o Leão segue não dependendo apenas das próprias forças para permanecer na Série B do Brasileiro, mas o contexto mudou e o time comandado pelo técnico Wagner Lopes pode até deixar o Z4 na próxima rodada.

Para isso acontecer, primeiro o Vitória precisa fazer a parte dele. No domingo (14), às 19h, o rubro-negro tem que se impor no Barradão e vencer o Cruzeiro, no duelo válido pela antepenúltima rodada da competição. Além disso, Brusque e Londrina, 16º e 17º colocados, respectivamente, com 38 pontos cada, não podem vencer seus jogos.

Dono da 18ª posição, o Vitória tem 37 pontos, mas apenas sete triunfos acumulados, principal critério de desempate. O Brusque venceu 11 vezes e o Londrina 9. Por isso, um empate não interessa ao rubro-negro, mesmo que os dois rivais percam, pois não conseguiria ultrapassá-los. Atualmente, o risco de rebaixamento da equipe baiana é de 87.1%. A estatística é do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

"Peço ao nosso torcedor que acredite no nosso time", convocou Wagner Lopes, logo após o triunfo da última quarta-feira (10), contra o Vasco, em São Januário. "Em casa, temos que fazer o nosso dever, que é muito importante agora, conquistar a vitória dentro de casa".

Será o terceiro jogo do Vitória com presença de público no Barradão nesta Série B. Antes, goleou o Brasil de Pelotas por 4x0 e perdeu para o CSA por 1x0. Terceiro pior mandante da competição, com aproveitamento de 37.25%, superior apenas ao de Brasil de Pelotas e Londrina, o Leão precisa mostrar as garras em Salvador. Já são 20 rodadas seguidas na zona de rebaixamento.

Adversário da vez, o Cruzeiro já não tem pretensões no campeonato, pois não corre risco de queda e também não tem mais chance de acesso. Contra a equipe mineira, o Vitória não terá o volante Fernando Neto, que levou o terceiro amarelo. Por outro lado, o meia Bruno Oliveira reforça o time após cumprir suspensão e é quem deve ocupar a lacuna. O elenco inicia a preparação para o jogo contra a Raposa na manhã desta sexta-feira (12), na Toca do Leão.