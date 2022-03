Secador ligado: Vitória pode perder posição com complemento da rodada

O empate em 1x1 com o Unirb, no Carneirão, foi péssimo para o Vitória. Com o resultado, o Leão desperdiçou a chance de entrar no G4 do Campeonato Baiano, e agora não depende apenas dele para avançar às semifinais do torneio. Não só isso, mas pode terminar a penúltima rodada com uma posição a menos.

Neste momento, o time é o 5º colocado, com 10 pontos. Mas o Doce Mel, que é o 7º, com 7 pontos, ainda entra em campo neste domingo (13) e, se ganhar, ultrapassa o rubro-negro, por causa do critério do número de vitórias - chegaria a três, deixando o Leão, com duas, para trás.

Assim, será preciso ligar o secador. O Doce Mel enfrentará o Bahia de Feira às 18h30, na Arena Cajueiro. Empate ou derrota mantém o Azulão no mesmo lugar.

O último jogo do Vitória na primeira fase do Baianão será na próxima quarta-feira (16), às 19h15, quando o Leão recebe o Bahia de Feira, no Barradão.