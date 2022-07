Secretaria da Saúde divulga orientações após 1º caso de varíola do macaco em Salvador

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou nesta quarta-feira (13) orientações sobre a varíola dos macacos, que teve o primeiro caso confirmado na Bahia. Outros dois estão sendo investigados.

De acordo com a diretora de Vigilância à Saúde, Andréa Salvador, apesar do cenário requerer cuidados preventivos, o momento não é alarmante, já que se trata de uma doença com baixa letalidade. Em todo mundo, ainda não houve registro de mortes.

“O importante nesse momento é evitar todo tipo de pânico. Os cuidados preventivos devem ser observados, mas é bom pontuar que trata-se de um agravo com baixo indicador de letalidade”, explica.

O caso registrado na Bahia é de Salvador. Um homem de 32 anos começou a ter sintomas em 22 de junho e recebeu atendimento em um hospital particular. Ele teve sintomas como febre alta súbita e lesões na pele, que despertaram a suspeita de ser a varíola dos macacos, confirmada por exames laboratoriais. Agora, ele segue isolada em casa e passa bem.

Transmissão e sintomas

A varíola do macaco pode ser transmitida pelo contato com fluidos corporais, secreções respiratórias, lesões na pele ou mucosas de pessoas infectadas. Há também o risco de contaminação pela utilização de materiais contaminados, como toalhas, roupas de cama e utensílios domésticos contaminados e/ou contato com animais infectados pelo vírus.

Os principais sintomas em quem pega a doença são febre, dor de cabeça, dores nas costas ou musculares, inflamações nos nódulos linfáticos, lesões na pele, que começam no rosto e se espalham pelo corpo, atingindo principalmente as mãos e os pés. O vírus tem um período de incubação que pode variar de cinco a treze dias. Já os sintomas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), duram de 16 a 21 dias.

Prevenção

Apesar de não haver tratamento específico ou vacina para a varíola do macaco, a OMS afirma que a vacina para a varíola humana mostrou ser 85% eficaz para prevenir casos da doença.

Ao apresentar os sintomas da doença, a orientação da SMS é que o paciente busque uma unidade de urgência e emergência. Atualmente, a rede municipal dispõe de 16 postos de urgência que funcionam ininterruptamente, nos sete dias da semana, inclusive feriados, em regime 24 horas.

Locais de atendimento



- UPA Santo Antônio (Roma)

- UPA San Martin

- UPA Barris

- UPA Paripe

- UPA Periperi

- UPA Valéria

- UPA Brotas

- UPA Parque São Cristóvão

- UPA Pirajá/Santo Inácio

- UPA Itapuã

- PA Orlando Imbassahy (Bairro da Paz)

- PA Alfredo Bureau (Marback)

- PA Edson Teixeira (Pernambués)

- PA Rodrigo Argolo (Tancredo Neves)

- PA São Marcos

- PA Maria Conceição Imbassahy (Pau Miúdo)