Secretaria da Saúde oferece 30 vagas para nível superior com salário de R$ 2,7 mil

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) vai contratar para a função temporária de técnico de nível superior, 30 profissionais das áreas de ciências jurídicas (28) e administração (2). Para ambos os cargos, a remuneração alcança R$ 2.729,78, já incluída a gratificação de função, todas com lotação em Salvador, além de auxílio transporte e alimentação. Ainda poderá ser acrescido percentual variável de insalubridade a depender da unidade de trabalho.

As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, no site da seleção, no período de 18 a 24 de agosto de 2020. A convocação dos aprovados está prevista para 24 de outubro de 2020. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia desta terça-feira (4) e há vagas reservadas para pessoas com deficiência (5%) e negros (30%).

Os aprovados terão direito a contrato de dois anos, podendo ser renovado por igual período. Para todas as funções temporárias será ofertada, de forma facultativa, a assistência médica do Estado somente para o titular, mediante contribuição mensal. Para se inscrever, é preciso preencher os dados eletrônicos do cadastro. Só serão confirmadas as inscrições se todos os campos do formulário online forem preenchidos.