Secretaria de Saúde confirma 1º caso suspeito de coronavírus em Pernambuco

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou durante coletiva de imprensa, na noite desta terça-feira (25), que uma passageira do voo 6954, da Companhia Azul, que partiu de São Paulo (Guarulhos) e chegou no Recife com sintomas similares aos do coronavírus, é o primeiro caso suspeito da doença no Estado. A mulher de 51 anos, de nacionalidade e nome não revelados, foi retirada da aeronave e examinada por agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo encaminhada para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, uma das unidades de referência popular selecionadas para fazer o atendimento especializado de possíveis casos do coronavírus.

Em nota à imprensa, a assessoria da Azul disse que o desembarque dos passageiros e tripulantes do voo 6954 ocorreu sem intercorrências e todos eles foram avaliados e liberados pela Anvisa. "A aeronave foi submetida a um procedimento de limpeza com agentes bactericidas e liberada para demais programações." A companhia aérea não informou a quantidade de pessoas que estavam no voo, que chegou no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre às 15h51. Confira a íntegra da nota:

"A Azul informa que, após o pouso do voo 6954, que partiu de São Paulo (Guarulhos) para o Recife na tarde desta terça-feira, uma de suas Clientes foi encaminhada para o serviço médico da cidade com sintomas similares aos da doença provocada pelo Coronavírus. O desembarque ocorreu sem intercorrências e os demais Clientes e Tripulantes da companhia foram avaliados e liberados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A aeronave foi submetida a um procedimento de limpeza com agentes bactericidas e liberada para demais programações. A Azul está colaborando com as organizações de saúde do Brasil na investigação do caso e a Cliente será acompanhada pela Anvisa e pela unidade de saúde onde está sendo atendida."

Brasil tem 1º resultado positivo

O Brasil teve nesta terça-feira (25) um primeiro teste positivo de coronavírus. Trata-se, segundo o Ministério da Saúde, de um homem de 61 anos, residente em São Paulo, com histórico de viagem para a Itália, na região da Lombardia (norte do país), a trabalho, sozinho, no período de 9 a 21 de fevereiro. Ainda falta novo teste, que ocorrerá nesta quarta-feira (26), para tratar o diagnóstico como confirmado. Com febre, tosse seca, dor de garganta e coriza, sintomas compatíveis com a suspeita de COVID-19, o paciente está bem, com sinais brandos e recebeu as orientações de precaução padrão. Até o momento desta publicação, o Brasil não havia registrado nenhum caso confirmado de coronavírus. Até então, o Ministério da Saúde estava monitorando quatro casos suspeitos: um no Rio de Janeiro e três em São Paulo.

No mundo, a China anunciou que há 77.779 casos de Covid-19, como é denominado o novo coronavírus, no país com 2.666 mortes. Na Coreia do Sul, a quantidade de casos confirmados subiu para 977, e 10 pessoas morreram pela doença. No Japão já são 853 infecções confirmadas. O Irã confirmou 16 mortes pela doença no país e pelo menos dois funcionários do governo estão infectados. A Áustria tem dois casos confirmados na cidade de Innsbruck. Croácia, Suíça e Espanha tiveram um caso confirmado. Na Itália, agora são 11 vítimas fatais com 322 casos no país, que até o momento soma 10 nações atingidas no continente europeu.

O mundo "simplesmente não está preparado" para enfrentar a epidemia de coronavírus, afirmou nesta terça-feira o especialista que comandou a missão conjunta Organização Mundial da Saúde na China, Bruce Aylward. As informações são do Jornal do Commercio.