Secretaria de Saúde de Ilhéus alerta para baixa procura por 3ª dose contra covid

A procura pela 3ª dose da vacina contra a Covid-19 está baixa em Ilhéus, segundo informa a Secretaria de Saúde (Sesau). Mesmo com as estratégias adotadas pela prefeitura para facilitar o acesso do público aos pontos de imunização, que incluem vacinação noturna e descentralização do serviço, muitas pessoas ainda não tomaram a dose de reforço. Até a quinta-feira (24), a cidade registrou 45.588 faltosos.

A secretaria reitera que a 3ª dose é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir consideravelmente as hospitalizações e a taxa de óbitos pela doença. Estudos mostram, por exemplo, que o risco de morte entre idosos não vacinados ou com a imunização incompleta é 40 vezes maior que entre aqueles que tomaram as três doses contra a covid-19.

Estão aptas para tomar a dose de reforço as pessoas acima de 18 anos que receberam a 2ª há quatro meses ou mais. Basta comparecer aos pontos de vacinação informados diariamente pela Sesau, conforme horários específicos.

O órgão destaca que a dose de reforço pode ser feita com as vacinas da Pfizer, Oxford e Janssen, independentemente do imunizante utilizado nas duas primeiras aplicações. O uso dispensa a obrigatoriedade do sistema homólogo, o qual aponta que a 3ª dose deve ser feita com a mesma vacina utilizada na 1ª e 2ª dose. A Sesau esclarece que pessoas infectadas pela doença devem aguardar o intervalo de 30 dias para receber a 1ª, 2ª ou 3ª dose do imunizante.