Secretário André Curvello é próximo entrevistado de Mesa Redonda da ACB

A Comunicação do Estado na Crise da Pandemia é o tema da próxima Mesa Redonda do Núcleo Empresarial de Gestão de Crise e Reputação da Associação Comercial da Bahia (ACB). O secretário de Comunicação Social do Estado da Bahia, André Nascimento Curvello, é o entrevistado da live que acontece nesta terça-feira (15), a partir das 19 horas, no canal da instituição no YouTube.

Para debater os canais de comunicação adotados para integração entre sociedade e governo, a live conta com um time de especialistas formado pela jornalista Monique Melo, o estrategista Marcelo Lyra, o advogado Washington Pimentel e o professor Zilan Costa e Silva. O presidente da ACB, Mário Dantas, e o ativista da função social da empresa, Paulo Cavalcanti, são os anfitriões da mesa.

“Quinzenalmente, o Núcleo convida especialistas de diversas áreas para discutir assuntos pertinentes aos novos desafios da atividade empresarial. Como todos sabem, é necessário e importante uma boa comunicação entre governo e população, especialmente em momentos de incerteza, como a atual pandemia. Por isso vamos ouvir como isso está acontecendo em nosso estado”, justifica Cavalcanti, que também coordena o Núcleo Empresarial de Gestão de Crise e Reputação da ACB.