Secretário de Comunicação, Wajngarten inicia 'fritura' de Pazuello, diz colunista

O secretário-especial de Comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten, está atuando fortemente pela queda do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. As informações são de Bela Megale, colunista do jornal O Globo. Segundo pessoas próximas à situação, Wajngarten afirma já ter tratado sobre o assunto com o próprio Bolsonaro.

É sabido por aliados que o secretário culpa Pazuello pelas dificuldades na negociação da compra da vacina da Pfizer. Por conta disto, Wajngarten participou ativamente das conversas com a farmacêutica, que integram parte dos esforços do governo federal para destravar as negociações.

Wajngarten, ao ser perguntado sobre situações relacionadas à covid-19, costuma citar a morte de um amigo causada pela doença do novo coronavírus. O secretário de comunicação já contraiu covid-19, quando integrou a comitiva do presidente da República em visita aos Estados Unidos, no mês de março do ano passado.

O tom das críticas contra a atuação de Eduardo Pazuello subiu após a crise do oxigênio em Manaus, inclusive fazendo com que o procurador-geral da República, Augusto Aras, pedisse Supremo Tribunal Federal (STF) abertura de inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde no enfrentamento da pandemia.