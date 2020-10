Secretário de geologia do MME participa de evento on-line sobre mineração

Acontece nesta quarta-feira (7) a nova edição do CBPM e In The Mine Convidam, evento que apresenta e discute temas importantes sobre mineração de olho no futuro. Agora acontecendo on-line, com transmissão pelo Youtube, a edição é novamente organizada pela Companhia Baiana de Pesquisa MIneral e pela revista In The Mine, que dão nome ao evento.

Os destaques desta edição são o diretor da Bolsa de Valores de Toronto para a América Latina, Guillaume Legaré, que apresentará o mercado de ações na bolsa para a pesquisa mineral, e o secretário de geologia do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal, que apresentará o plano nacional de mineração.

Além de Legaré e Vidigal, participa também o presidente da CBPM, Antônio Carlos Tramm, e presidentes de algumas das maiores mineradoras do Brasil. A conversa será mediada pela editora da revista In the Mine, Tébis Oliveira.

Veja abaixo a lista completa de participantes:

Guillaume Legaré (Bolsa de Valores de Toronto);

Alexandre Vidigal (MME);

Antonio Carlos Tramm (CBPM);

Manoel Valério (Mineração Caraíba);

Paulo Misk (Largo Resources);

Francisco Carrara (RHI Magnesita);

Paulo Castellari (Atlantic Nickel);

Cornelius Lourens (Equinox Gold);

Eduardo Athayde (WWI).

Serviço:

O que: CBPM Convida - Mineração na bolsa de valores

Quando: 7 de outubro das 10h às 12h

Onde: Youtube da CBPM