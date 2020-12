Secretário de saúde alerta para aumento de suspeitas de crianças com covid-19

O secretário de saúde de Salvador, Leo Prates, indicou que há um aumento no número de crianças com suspeita do novo coronavírus na capital baiana. Segundo o secretário, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) têm recebido um número cada vez maior de jovens com suspeita da doença. O ápice foi registrado neste domingo (27), quando 10 crianças buscaram as UPAs da cidade. Duas delas necessitavam de leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Prates emitiu o alerta hoje, pelo Twitter.

“Peço aos papais e mamães que ampliem os cuidados com seus filhos. Há 3 dias as UPAS têm recebido um número cada vez maior de crianças com suspeita de COVID, com ápice hoje: 10 crianças, sendo que 2 necessitando de UTI”, escreveu o secretário, no Twitter. Ele ainda reforçou que os cuidados devem continuar sendo seguidos, como o uso da máscara, limpeza das mãos e distanciamento.

