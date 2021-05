Secretário de saúde de Feira de Santana descarta fraude em vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana se manifestou após as suspeitas de fraudes no esquema de vacinação da cidade. O caso surgiu após dois ex-moradores da cidade aparecerem como vacinados mesmo sem estar no município.

Primeiro, a publicitária Jéssica Almeida fez a denúncia em suas redes sociais. O caso repercutiu e ela conseguiu resolver a situação com a SMS e conseguiu, inclusive, se vacinar em Salvador -onde reside, na manhã desta sexta (28). No entanto, surgiu um outro caso: natural de Feira, mas morando em Brumado, Anne Karolinne Santos passou pela mesma situação.

A SMS de Feira afirmou em nota que vai instaurar uma sindicância para apurar os dois casos e confirmou que as duas mulheres constam como vacinadas no sistema do SUS. A Secretaria informou que uma equipe técnica da Secretaria já está levantando as informações para identificar inconsistências no envio de dados entre os sistemas do Município e do Ministério da Saúde.

O secretário de Saúde de Feira de Santana, Marcelo Britto, afirmou que não existe qualquer possibilidade de fraude no sistema de vacinação do município.

“Os dois casos vão ser apurados. Nós já pedimos as correções junto à Rede Nacional de Dados em Saúde, do Ministério da Saúde, para que Jéssica e Anne sejam vacinadas devidamente”, afirmou.

Desde o início da campanha de vacinação, em 19 de janeiro, 63.154 pessoas completaram o esquema de vacinação contra a Covid-19. Todas elas já receberam as duas doses da vacina. Outras 82.668 pessoas receberam a primeira. Ao todo 208.976 doses já foram aplicadas.