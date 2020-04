Secretário de saúde sugere renúncia a leitos de UTI a quem é contra isolamento

O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, sugeriu pelo Twitter que quem é a favor da diminuição das medidas de isolamento durante a pandemia do novo coronavírus assine um terno renunciando acesso aos leitos de UTI para si e seus parentes.

"Em meio à fase mais crítica da pandemia na BA, será que essas pessoas que pregam o relaxamento do distanciamento social aceitam assinar um termo renunciando o acesso a leitos de UTI e ventilação mecânica para si, para seus pais e seus filhos?", escreveu.

No post, ele compartilhava uma matéria do site O Antagonista que fala em 94% de ocupação dos leitos de UTI no Rio de Janeiro. Questionado sobre qual a taxa de ocupação na Bahia, Fábio diz que ainda é baixa. "Ainda é pequena. Mas a partir de agora, no ritmo de crescimento de 10% ao dia, ao longo das próximas semanas começarão a ser preenchidos rapidamente. A não ser que consigamos reduzir a velocidade", alerta.

O comentário foi feito depois de manifestações neste domingo (19) pedindo que o comércio seja retomado - alguns chegaram a pedir uma intervenção militar.

Em meio à fase mais crítica da pandemia na BA, será que essas pessoas que pregam o relaxamento do distanciamento social aceitam assinar um termo renunciando o acesso a leitos de UTI e ventilação mecânica para si, para seus pais e seus filhos??? https://t.co/UknBKW3anZ — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) April 19, 2020

Veja os dados da covid-19 no estado:

A Bahia teve seu 46º óbito por covid-19 registrado nesta segunda-feira (20), segundo novo boletim da Secretaria da Saúde do estado (Sesab). A vítima era um homem de 55 anos com histórico de hipertensão e diabetes que morreu em um hospital público de Ilhéus.

Ele teve os primeiros sintomas da doença em 11 de abril. Quatro dias depois foi internado, mas acabou não resistindo e morreu hoje.

Até agora, são 1.341 casos confirmados do novo coronavírus na Bahia. Outro 5.357 casos foram descartados até agora. As mortes aconteceram em dustina (1); Araci (1); Belmonte (1); Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (3); Ipiaú (1); Itabuna (1); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Salvador (22); Uruçuca (2); Utinga (1); Vitória da Conquista (1).

Dos casos confirmados, 157 são profissionais de saúde. Ao todo, 342 pessoas estão recuperadas e 158 encontram-se internadas, sendo 64 em UTI. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos (Salvador)

10/4 - Idosa de 62 anos (Itapé)

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

13/4 Idosa de 82 anos (Gongogi)

14/4 Idosa de 82 anos (Belmonte)

14/4 Homem de 52 anos (Hospital particular, Salvador)

14/4 Idosa de 73 anos (Salvador)

15/04 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Idosa de 74 anos (Hospital particular, Salvador)

15/04 Homem de 81 anos (Hospital público, Salvador)

16/04 Homem de 62 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Mulher de 61 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Idosa de 82 anos residente de Lauro de Freiras (Hospital particular de Salvador)

16/04 Homem de 28 anos (Hospital Couto Maia, Salvador)

16/4 Idoso de 73 anos (Hospital particular de Salvador)

16/4 Homem de 37 anos (Hospital filantropico em Itabuna)

17/4 Idoso de 63 anos (Hospital público, Ilhéus)

17/4 Idoso de 80 anos (Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos (Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos natural de Feira (Hospital Couto Maia, Salvador)

18/4 Idosa de 79 anos (Hospital público, Salvador)

20/04 Médico de 55 anos (Hospital da Costa do Cacau, Ilhéus)