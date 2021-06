Secretário diz ter visto Lázaro em vala; governador crê que cerco pode durar 1 mês

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, disse, na noite desta sexta-feira (18) que acredita ter visto Lázaro Barbosa, de 32 anos, durante buscas na região de Cocalzinho de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o 'serial killer do DF' foi visto em um chiqueiro nesta tarde, mas fugiu novamente para a vegetação.



“A visualização foi de longe. Tenho quase certeza que eu cheguei a vê-lo a 1 km de distância do outro lado de um vale. A movimentação dele foi de uma pessoa que estivesse ferida nas pernas, mas não deu para ver o resto”, disse o secretário em entrevista para a imprensa. As informações são do G1.



Nesta sexta, o secretário acompanhou a caçada do meio da tarde até a noite, quando retornou à base de operações.



Durante a entrevista com a imprensa, uma moradora da região questionou o secretário sobre ajuda de caçadores da região, que poderiam ajudar nas buscas. Ele descartou a possibilidade.

"Eu não vou colocar paisano não profissional na atividade. Eu tenho policial para fazer isso, profissionais do mais alto gabarito do país estão aqui hoje", respondeu o secretário.



Caiado diz que pediu cautela na operação e que buscas podem durar até 30 dias (foto: Divulgação/GovGO)

Nesta sexta-feira, a caçada, que conta com mais de 200 agentes, completou dez dias. E para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ela pode ser pode se estender até um mês. No entanto, ele demonstrou confiança na prisão de Lázaro.



"Eu pedi o máximo de cautela. Temos tempo. Não precisa atropelar [...] Ele está cercado, dentro da circunscrição e não vai escapar de ser capturado. Pode ter 10, 20, 30 dias", disse o governador.



Ele ainda destacou que apesar da promessa do Ministério da Justiça, até a noite desta sexta, o envio de homens da Força Nacional não foi feito.

"Houve a promessa do envio de homens da Força Nacional, mas não foi feito oficialmente pelo Ministério da Justiça", disse o governador.



