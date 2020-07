Secretário do Ministério da Saúde destrata garçom em transmissão ao vivo: ‘Sai daí!’

Foto: Reprodução

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, destratou um garçom que servia água e café na sua sala durante uma reunião remota do Conselho Nacional de Saúde (CNS), na manhã desta sexta-feira (10). As informações são da revista Veja.

A reunião caminhava para o final, quando Franco falava do pesar pelas vidas perdidas para a covid-19, que o SUS é um programa exitoso e mencionava ainda as medidas de segurança que deveriam ser tomadas para a retomada das atividades econômicas, quando acabou sendo desconcentrado pela entrada do garçom na sala. Por conta disso, acabou sendo ríspido com o servidor, que tentou servi-lo.

Elton, que também é coronel do Exército, falava que a importância “que se adote medidas de prevenção para que a economia possa voltar”. Incomodado com a presença do garçom, que aparecia na imagem, atrás, ficou desconcentrado e ainda tentou retomar o raciocínio, até que explodiu.

“Sai daí! Eu falei não! O que você não entendeu?”, questionou Élcio Franco ao garçom, que logo se encaminhou para deixar a sala de reunião. Assista.