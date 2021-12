Secretário nacional de mineração realiza palestra em Salvador 

As perspectivas de investimento no setor de mineração brasileiro. Esse é o tema da palestra que o Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME), Pedro Paulo Dias Mesquita, realizará em Salvador. O Secretário participará do evento “CBPM e IBRAM Convidam”, que acontece dia 10 de dezembro (sexta-feira), às 10h, no auditório da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), situado no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Investimentos em pesquisa, financiamentos de projetos, inovação e sustentabilidade serão alguns dos temas que deverão ser abordados pelo secretário, durante a palestra. O evento também servirá para debater alguns pontos importantes da revisão do Plano Nacional de Mineração 2020/2050, que está no radar do MME e também sobre as alterações do Novo Código Mineral que tramita no Congresso Nacional.

“Esse será um momento importante para entendermos o que esperar para o próximo ano e também cobrar medidas mais efetivas para que o governo desenvolva uma política mais eficiente de investimentos em pesquisa mineral e que seja acessível, não apenas para as grandes empresas, como para os pequenos e médios produtores”, destaca o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm.

De acordo com Tramm, na oportunidade, outros temas específicos da mineração baiana deverão ser colocados em pauta com o secretário a exemplo da precariedade da logística de transporte do estado, principalmente na Ferrovia Centro Atlântica (FCA) que é administrada pela VLI, e as dificuldades enfrentadas no andamento de processos e a deficiência de fiscais da Agência Nacional de Mineração (ANM).

“Vários assuntos serão abordados com o secretário na oportunidade e esperamos que esse evento sirva também para que o governo compreenda e agilize demandas que há muito tempo o setor de mineração, principalmente a baiana, clama por uma solução”, explica Tramm.

Promovido pela CBPM em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) o evento será aberto ao público e contará também com transmissão ao vivo pelo canal do youtube da CBPM. Além do secretário Pedro Mesquita, os presidentes da CBPM, Antonio Carlos Tramm e do IBRAM, Flávio Penido, também participaram do evento.





Pedro Paulo Dias Mesquita

Nomeado no final de julho, substituiu o então secretário da pasta Alexandre Vidigal, que renunciou ao cargo no final de junho. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cursou pós-graduação em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e mestrado em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento no Instituto de Economia da UFRJ.

Ele é especialista em inovação e economia industrial, possui experiência na elaboração e operacionalização de políticas de apoio e financiamento à inovação e desenvolvimento industrial. Atuou como analista de projetos de inovação e especialista em políticas de inovação na Finep. No BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento), Mesquita se dedicou à elaboração e condução de políticas para apoio à inovação, sustentabilidade e desenvolvimento do setor de mineração e metais.

Serviço:

O quê: CBPM e IBRAM Convidam: Pedro Paulo Dias Mesquita, Secretário de Geologia, Mineração e Transformação do MME

Quando: 10 de dezembro (Sexta-feira) às 10h

Onde: Auditório da CBPM e transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da CBPM

Quanto: Gratuito

Este conteúdo tem apoio institucional da CBPM e WWI e oferecimento da Mineração Caraíba