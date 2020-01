Sedãs, picapes e SUVs se destacam entre as estreias previstas para 2020

A indústria automotiva vive de ciclos e as renovações são sempre aguardadas. Normalmente, um automóvel de passeio tem ciclo de sete a oito anos, na metade deste processo há uma atualização e ao final ele passa por uma renovação completa, a chamada mudança de geração. Para os modelos utilitários, como as picapes, o produto fica em linha por pelo menos dez anos.



Este ano, diversos modelos vão passar por mudanças completas e alguns inéditos vão estrear no mercado brasileiro. Alguns deles serão importados, como o Land Rover Defender e o Kia Rio, e outros serão produzidos pela primeira vez no país, como o Chevrolet Tracker.



Marcas premium vão importar para o país vários modelos que estão comercializando no exterior. A Porsche vai começar a oferecer seu primeiro carro elétrico no Brasil, o Taycan. Audi e Mercedes-Benz também vão ter novidades com esse tipo de propulsão, mas vão investir em SUVs, como o e-tron e o EQC.

A 1500 será a segunda picape da Ram oferecida no Brasil A Volkswagen revelou apenas a silhueta do seu novo SUV O Audi Q3 será lançado em fevereiro no mercado brasileiro O Kia Rio fará sua estreia nas lojas ainda em janeiro O inédito BMW Série 2 Gran Coupé chega ainda este semestre O GLA, SUV mais vendido da Mercedes no país, foi atualizado A Ford deverá importar uma versão híbrida do Escape O novo Fit deverá ser produzido no país este ano O Sentra atualizado deverá chegar ao Brasil até junho Atualmente importado do México, o Tracker será nacional A segunda geração do Duster deve chegar até março A Gladiator, derivada do Wrangler, está prevista para este ano A Peugeot confirmou que o novo 208 será feito na Argentina O Territory vai concorrer com Jeep Compass e Toyota Rav4

A Nissan continuará produzindo o Versa na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro, mas o sedã será renomeado. Será chamado de V-Drive, pois a marca japonesa irá importar do México a nova geração do modelo - que futuramente deverá ser produzido na unidade fluminense. Outro sedã da marca continuará vindo do México, o Sentra, mas será uma nova geração, completamente atualizada.Já a Peugeot vai deixar de fazer o 208 no Rio de Janeiro para fabricá-lo na Argentina. A Audi também vai trocar os locais de produção, pelo menos temporariamente. Enquanto não concretiza as negociações para montar o Q3 no Paraná, o SUV será trazido da Europa. A Honda, que produz o Fit em Itirapina (interior de São Paulo), deve deixar o modelo brasileiro similar ao que foi apresentado no Salão de Tóquio, no final do ano passado.A Ford, que deverá anunciar ainda neste trimestre novos produtos para a fábrica de Camaçari, já confirmou que seu primeiro lançamento do ano será o Territory, utilitário esportivo que, inicialmente, será importado da China. No segundo semestre, é esperado que a empresa traga para o mercado nacional uma versão híbrida do Escape, modelo maior que o EcoSport.Outras marcas também vão ampliar as apostas nos SUVs, como a Caoa Chery, que vai oferecer modelos maiores, como o Tiggo 7 e o Tiggo 8. A Renault irá lançar uma nova geração do Duster e a Kia irá trazer um veículo do porte do Hyundai Creta, o Seltos. A Volkswagen vai ampliar seu portfólio neste segmento com o inédito Nivus, que terá carroceria estilo coupé e o mesmo entre-eixos do Polo (2,55 metros), e outro maior que o T-Cross, o Tarek.





A Kia finalmente deve ter um competidor entre os utilitários esportivos compactos com a chegada do Seltos

Entre as picapes, também haverá muitas novidades, várias delas promovidas pela FCA, Fiat Chrysler Automobiles. A Fiat Strada será completamente atualizada até abril e a marca deverá importar dois outros produtos: a Ram 1500, para disputar como Toyota Hilux e companhia, e a Jeep Gladiator, modelo derivado do Wrangler. A Chevrolet S10 vai ganhar pequenos ajustes estéticos e a Hilux um motor V6 a gasolina.