Sede da Cia Baiana de Patifaria é arrombada e objetos são furtados na Barra

A sede do grupo de teatro Cia Baiana de Patifaria, na Barra, foi arrombada na madrugada da quinta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, os bandidos levaram uma bicicleta e uma máquina de raspagem de piso. O caso foi registrado na 14ª Delegacia (Barra), onde será investigado.

Ator e integrante do grupo, Lelo Filho fez um desabafo nas redes sociais. Ele conta que essa foi a terceira invasão ao local. A companhia está instalada lá desde 2000. "Nossa sede foi invadida. Foi não só vandalizada... Olha a situação das malas da Bofetada, que estado ficaram. Abriram todos os armários. Tivemos um grande prejuízo enquanto a gente está fazendo a manutenção da casa", diz ele no vídeo. "Mas ver figurinos, objetos de cena, perucas jogados como se nada fossem, saber dos prejuízos materiais, ter que repensar a segurança (e ela é cara!), não foi fácil. Mas difícil mesmo foi ter que ir registrar um BO na delegacia e ser tratado como se culpado fosse e não a vítima", acrescenta ele no texto da legenda.

A bicicleta é do irmão de Lelo. Já a máquina roubada era de um pedreiro que está trabalhando na manutenção do local. "Na madrugada, a gente está sentindo falta de segurança. A Maricultura, a loja de frutos do mar, faz dez dias que foi roubada também. E dez dias depois, mais uma vez, e agora com a nossa sede", lamenta Lelo.

Imagens das câmeras de segurança mostraram que pelo menos dois homens participaram do furto. A loja Maricultura, que fica no andar de baixo ao da sede da companhia, também foi invadida.

O grupo Cia Baiana de Patifaria é um dos mais tradicionais no teatro baiano, atuando há 35 anos. O repertório do grupo inclui peças como “Noviças Rebeldes”, “3 em 1”, “A Vaca Lelé”, “Capitães da Areia”, “Siricotico” e “Fora da Ordem”, e “A Bofetada”.