Sede da Cogel passará por reforma a partir desta quarta (28)

A sede da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), localizada na Rua Macapá, 271, em Ondina, passará por uma série de melhorias. Nesta quarta-feira (28), às 9h, o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, assinará no local a ordem de serviço para o início da requalificação do edifício, que terá estrutura reformulada e instalações adequadas para o dia a dia do trabalho dos servidores.

Com investimento de R$ 1.227.345,81, a obra tem prazo de seis meses de conclusão e será executada pela Roma’s Construtora. As melhorias contemplam área total de 1.445,15 m² e envolvem a construção de anexo e de uma passarela de ligação ao prédio existente. Serão feitas ainda intervenções nas instalações elétricas, hidráulicas e hidrossanitária. Haverá ainda estrutura de combate a incêndio e implantação de plataforma elevatória para pessoas com deficiência, além de nova pintura, serviços de impermeabilização e jardinagem.

“É na sede da Cogel que fica armazenado toda a parte ‘cerebral’ da Prefeitura. Ou seja, as informações, os dados dos servidores e dos serviços da gestão municipal ficam situados neste local. Essa reforma vai ser de bastante valia e muito importante para que esses dados, essas informações estejam mais seguras”, destaca o presidente da companhia, Alberto Braga. “O órgão ganhará uma estrutura mais inovadora e tecnológica para que a gente possa dar melhor serviço na área de tecnologia a todos os cidadãos”, acrescenta.

Além da Cogel, outros órgãos municipais têm ganhado novas instalações para o bem-estar dos servidores e para otimizar a prestação do atendimento e serviços públicos ofertados à população.

Seguem em andamento as obras na sede da Guarda Civil Municipal (GCM), na Avenida San Martin, cuja estrutura será modernizada com áreas de uso coletivo, alojamentos masculino e feminino, refeitório, centro para formação e treinamento de artes marciais cobertos, espaço para desenvolvimento de projetos sociais, novo paiol, entre outros melhorias.

Recentemente, a Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) também foi beneficiada ganhando novas instalações no Comércio. Vale lembrar que até 2020 a Prefeitura transferirá para o bairro 80% dos órgãos municipais.