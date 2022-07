Sedur e Limpurb combatem descarte irregular de resíduos em aterro clandestino no Cassange

Cinco caçambas utilizadas para descarte irregular de resíduos em um aterro clandestino de entulho localizado no bairro do Cassange, em Salvador, foram apreendidas nesta sexta-feira (15) em uma operação conjunta entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb). Os responsáveis não foram encontrados no local.

Durante a ação, os fiscais da Sedur identificaram a degradação da área. Além da supressão de vegetação, houve também o aterro de um rio. “Isso é um verdadeiro crime ambiental que pode gerar multa que varia entre R$ 5 mil e R$ 5 milhões. Vamos manter a fiscalização para identificar e punir os responsáveis”, afirma o diretor de fiscalização da Sedur, Alexandre Tinôco.

Para o presidente da Limpurb, Omar Gordilho, a utilização do terreno para o aterro clandestino só traz prejuízos aos moradores, já que além do acúmulo desnecessário de resíduos, ainda potencializa a chegada de vetores de doença e o mal cheiro.

Para que um aterro entre em atividade é necessário que haja o licenciamento ambiental expedido pela Sedur. A autorização só é concedida de acordo com a legislação vigente, depois de uma análise técnica que definirá se o local permite esse tipo de atividade e se não causará dano ao meio ambiente. Em Salvador, o rejeito é encaminhado para o Aterro Metropolitano Centro.