Sedur lança novo canal de agendamento de serviços; veja como usar

O cidadão que quiser marcar um atendimento com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) já poderá fazer isso pela internet. A pasta anunciou o lançamento de um novo sistema de agendamento, que já está à disposição a partir desta sexta-feira (10).

Para fazer o agendamento, é necessário acessar o site serviços.sedur.salvador.ba.gov.br e fazer um cadastro no portal de serviços da secretaria, clicando em “Quero me cadastrar” e seguindo as instruções.

Entre os serviços disponibilizados estão a solicitação de alvará de construção, licenciamento ambiental e autorização para atividade sonora, entre outros.