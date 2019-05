Segue a reformulação: Edcarlos está fora dos planos do Vitória

O artilheiro do Vitória em 2019 pode estar de saída da Toca do Leão. O rubro-negro informou nesta quarta-feira (1º) ao zagueiro Edcarlos que ele não faz mais parte do planejamento para a Série B.

O presidente Paulo Carneiro confirmou: "Edcarlos foi colocado à disposição. Ele tem que fazer um acordo com o clube. Não vou ficar discutindo com a imprensa cada passo que o Vitória der", disse ao CORREIO.

O dirigente explicou que não houve rescisão de contrato. "Para falar em rescisão ele tem que ter assinado uma rescisão. Como ele não assinou, ele está em disponibilidade", resumiu.

O zagueiro tem menos de quatro meses no clube. Edcarlos, 33 anos, foi contratado em 11 de janeiro, na gestão Ricardo David. São 14 jogos, todos como titular, e quatro gols marcados - mais do que qualquer outro atleta da equipe em 2019.

Na estreia da Série B, no último sábado (27), o veterano cometeu um papelão. Marcou um gol contra, o terceiro do Botafogo-SP na derrota por 3x1, em lance que começou com erro de passe do próprio Edcarlos.

Foi o segundo gol contra dele no ano. O primeiro foi na vitória por 2x1 sobre o Jacobina, pelo Campeonato Baiano, no dia 27 de janeiro. Os dois gols da virada naquela partida também foram do zagueiro.

Edcarlos é o 11º jogador dado como fora dos planos do elenco rubro-negro desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste, no dia 8 de abril. Destes, apenas Arroyo, que rescindiu contrato, e Jeferson, que foi repassado ao Vila Nova, já deixaram a Toca.