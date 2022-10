'Seguimos firmes e unidos', diz Michelle após unfollow de Bolsonaro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro disse na tarde desta segunda-feira (31) que o casamento com o presidente segue firme e forte. Especulações surgiram depois que internautas notaram que o casal deixou de se seguir no Instagram.

"Eu e meu esposo seguimos firmes e unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando 'na alegria e na tristeza'. Que Deus abençoe a nossa amada nação", escreveu a primeira-dama.

Ela falou diretamente das matérias sobre o unfollow. "Conforme Jair explicou em várias lives, quem administra essa rede não é ele", disse.

Segundo os colunistas Guilherme Amado, do Metrópoles, e Malu Gaspar, de O Globo, o comportamento da conta de Jair no Instagram tem a ver com uma briga da primeira-dama com Carlos Bolsonaro. É o filho '02' do presidente quem administra as redes sociais dele. Depois de Carlos dar unfollow na madrasta pela conta do pai, Michelle teria reclamado com Bolsonaro, que preferiu lavar as mãos. Ela então deixou de seguir o marido também.

A relação entre Michelle e Carlos não é boa há anos e piorou no ano passado, segundo Amado. Carlos morou seis meses no Palácio da Alvorada temendo ser preso pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Michelle considerou a situação invasiva, por já achar que Carlos interfere demais na vida do casal.

Ao longo da campanha, a relação piorou. Malu Gaspar diz que a última briga dos dois aconteceu na quinta (27), quando Carlos foi para uma reunião no Alvorada, onde estaria proibido de entrar pela madrasta.