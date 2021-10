Segunda dose da vacina da covid-19 poderá ser agendada em Salvador nesta segunda (18)

A partir desta segunda-feira (18), quem precisa tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 poderá fazer o agendamento por meio do serviço Hora Marcada. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a vacinação agendada começará a partir da quarta-feira com o objetivo de garantir o esquema completo da imunização.

A possibilidade de agendar a segunda dose será para qualquer pessoa nessa situação, independente de onde tomaram a 1ª dose ou onde moram. Ou seja, não é necessário ter residência fixa em Salvador ou ter iniciado o esquema vacinal no município.

Para isso, interessados devem acessar o site vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br, clicar em agendar, preencher o CPF e as demais informações solicitadas. Depois de concluir o agendamento, o usuário deverá comparecer ao local, no dia e horário marcados, levando obrigatoriamente originais e cópias dos seguintes documentos: Cartão SUS; Comprovante de residência (de onde mora); cartão de vacina e documento de identificação com foto.

Antes, esse procedimento só era realizado através do canal da Ouvidoria da Saúde. De acordo com a SMS, agora também será sendo ofertado pelo serviço de Hora Marcada para agilizar o processo e oferecer mais conforto aos cidadãos.