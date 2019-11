Segunda edição da Feira Literária de Simões Filho acontece dia 21

Na edição do ano passado, houve abraço coletivo ao pátio (Foto: Divulgação)

A segunda edição da Feira Literária de Simões Filho (FliSimões) acontece na quinta-feira (21) no pátio escolar próximo ao Colégio Estadual Alberto Silva (Ceas), responsável pela organização do evento.

Nesse ano, o tema central será "O que é que Simões Filho tem? Linguagens, identidade e memória local", dando destaque aos filhos da terra. O evento traz oficinas, rodas de conversa, saraus, espaços gourmets e espaços para dançarinos, esportistas e grupos da comunidade.

A primeira edição do evento aconteceu no ano passado e teve direito a um abraço simbólico e coletivo no pátio escolar, para chamar a atenção das autoridades locais por conta do índice alto de violência na região.

Confira a programação completa

Cerimonial: 8h30 às 9h

Abertura : Boas-vindas com apresentador Cristiano Assis; Fala do representante da Prefeitura de Simões Filho; Fala do representante do Governo do Estado; Fala da Direção do Alberto Silva.

Hino de Simões Filho : Ramon ( 1 º BM) e Kamili (1 º BM); Hino da Bahia : Laís ( 1º B M);

Hino nacional: Laís, Ramon, Kamili, Lorena, Maria Valéria (1º B)

Oração e Louvor.



Stand Literário: 9h às 9h30

Batalha de poesia “Lívia Natália”

– Coletivo Crias da Mata e Ana Paula – 3º D.

Homenagem ao Sarau da Onça – 3º B.

Contação de Contos de Alessandra Sampaio – 3º A.

Um relicário de Poesia – 1º C e Carla do Relicário.

Álbum de esportes em Simões Filho – 1º A.

Livro de receitas da Eva – 1º D.

“História de Água comprida” – Guananciara e a contação de história.



Stand Corpo e Movimento: 9h40 às 10h

Desfile A estética afro na passarela – Adriele (Secult) e Estudantes do Alberto Silva.

Homenagem à Instituição Abayomi– 3º C.

Apresentação “Músicos de Simões Filho” – 2º A.

Homenagem musical à Eva – 1º D.

Projeto Lapidart – Roda de Capoeira, exposição de artesanato e Contação de história.

Orquestra Neojibá “Irmã Dulce” – maestro Alessandro.



Rodas de Conversa no pátio do Alberto – 10h10 às 11h.

Roda 1 “Como empreender em Simões Filho :Quitutes da Eva e da Joana “ -estudantes

do 1º DM e 2º BM, mediação SEDEC.

Roda 2 “ A literatura musical em Simões Filho” : Estudantes do 2º AM , 1º B, maestro Alexandre, músicos e mediação Malu Soares.

Roda 3 “ A prática esportiva em Simões Filho” : Estudantes do 1º A e atletas, Cláudio Skate e mediação de Cristiano Assis.

Roda 4 “ A estética do corpo no projeto Abayomi” : Estudantes do 3º C e Gabriela Mel, mediação de Adriele (Secult).

Roda 5 “ A literatura e os leitores de Lívia Natália, Alessandra Sampaio ” : Estudantes do 3º DM, 3º AM, 1º C e mediação de Carla do Relicário.

Espaço Gourmet no largo – 10h10 às 11h.

Espaço Bolo de Prima.

Quitutes da Eva.

Atração musical Allan Johnson.



Encerramento– 11h10 às 11h30

Abayomi em cena no chão do pátio.

Abraço no pátio – Vozes da Paz com 1º C e

Carla do Relicário.



INTERVALO : 11h40 às 13h



Discurso em Cena, apresentação dos discursos em cena da EJA VI( A e B): 13 às 13h30.

Discursos em Cena: as vozes dos Jovens e Adultos do CEAS

Encerramento: Desfile de Corpo e Cabelo, acompanhado pelos trechos do discurso da coletânea “Vozes”e canto final de Carla (Relicário) - Laura, Dansley, Meiriane , Iranildes, Raquel e Irana.

Stand Relicário : a partilha – 13h30 às 14h30



Abraço no Pátio – 14h50 às 15h30

Banda Movimento Afro Bahia – Papy e músicos.



Encerramento às 16h