Segunda etapa da revitalização do Rio Paraguari, em Periperi, é iniciada

A obra de revitalização do Rio Paraguari, em Periperi, teve sua segunda etapa iniciada pela Prefeitura no último sábado (27). Na data, foi assinada a ordem de serviço para começo imediato dos trabalhos. O projeto inclui melhorias de macrodrenagem, além da construção de um espaço de convivência e lazer, incluindo praças, ciclovia, iluminação moderna e nova pavimentação.

Com investimentos de R$ 7.279.116,61, as intervenções também contemplarão a criação de uma barragem que vai controlar o fluxo das águas do canal e, com isso, acabar com os alagamentos que ocorrem na região do Subúrbio Ferroviário.

As melhorias nesta segunda etapa acontecerão a Rua da Glória até o eixo do Barramento, entre as ruas Jaqueira e Beira Rio de Cima. Nesta fase, o trabalho alcançará 300 metros de extensão do canal.

As intervenções da primeira etapa do Canal do Paraguari foram iniciadas em março e estão 32% concluídas. Toda a obra é realizada sob a coordenação da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

A bacia hidrográfica do Rio Paraguari está inserida em Salvador e abrange parte da região do Subúrbio Ferroviário, com área de aproximadamente 4,8 km². Ela drena bairros como Nova Constituinte e Periperi, que têm ocupação densa e ampla incidência de ocupação urbana informal.

Em sua primeira etapa, a requalificação atinge uma extensão de 925 metros de rio. O projeto também prevê para o local travessias para pedestres sobre o canal a cada 60m de extensão e nova iluminação pública com luminárias em LED.

O revestimento asfáltico das vias que margeiam o canal e a construção de um espaço público de convivência e lazer, com o revestimento em piso intertravado e implantação de pergolados, bancos, paisagismo e acessibilidade, também estão contemplados na etapa inicial, que tem montante de R$ 14.728.235,54.

Assim como a Avenida Afrânio Peixoto, na Suburbana, o Paraguari também receberá ciclovia e as duas praças da Rua da Glória serão recuperadas. As duas etapas acontecem em paralelo e devem ser concluídas até dezembro deste ano.