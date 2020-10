Segunda onda de covid interromperá Copa da França até dezembro

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou, nesta quinta-feira, a suspensão da disputa da Copa da França e de todas as ligas amadoras, masculinas e femininas, até 1º de dezembro por causa da segunda onda do coronavírus no país.



A decisão foi tomada após o governo local determinar lockdown parcial na quarta-feira, quando a França registrou mais de 36 mil casos de covid, com 244 mortes. "O mundo do futebol deve se juntar ao esforço coletivo contra a segunda onda dessa epidemia", escreveu a FFF em um comunicado oficial.



A suspensão vai parar as disputas da National 3 (terceira divisão), National 2 (quarta divisão), a segunda divisão do futebol feminino, a Copa da França, e os campeonatos de categorias de base, para homens e mulheres. Todas as competições terão seus jogos remarcados. As três primeiras divisões do futebol masculino (Ligue 1, Ligue 2 e National), o Campeonato Francês feminino e os jogos das seleções continuarão em atividade, com portões fechados.



A temporada passada, por causa do início da pandemia, teve a suspensão do Campeonato Francês em março, com o Paris Saint-Germain declarado campeão em abril, após o encerramento prematuro da competição.