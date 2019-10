Segunda via do RG poderá ser solicitada online na Bahia

Uma burocracia a menos. Fazer a reimpressão da carteira de identidade, a partir de agora, ficará mais fácil e rápido. Através do aplicativo ou do portal SAC Digital será possível solicitar ao Instituto de Identificação Pedro Mello a emissão de um novo documento e resgatá-lo em um dos postos SAC cadastrados de Salvador, no prazo máximo de cinco dias úteis.

A novidade recebeu o nome de RG Expresso e foi divulgado nesta terça-feira (22) pela Secretaria da Segurança Pública. É uma parceria do Departamento de Polícia Técnica (DPT) com a Secretaria de Administração do Estado (Saeb).

Ao de fazer o pedido online, o cidadão deve informar o posto SAC de preferência para retirada do documento. Inicialmente, o serviço está disponível apenas nos postos dos Shoppings Barra, Bela Vista, Salvador, da Bahia e Paralela, além de Pernambués e Liberdade. Depois, é preciso emitir e pagar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no valor de R$ 37,77 e comparecer ao SAC escolhido na data prevista no protocolo.

Para utilizar o serviço é preciso obedecer algumas regras: a última carteira de identidade tem que ter sido emitida há no máximo dois anos e o cidadão precisa possuir todas as biometrias cadastradas no sistema, como fotografia, impressão digital e assinatura. Além disso, a retirada do RG só poderá ser feita pelo próprio titular, que vai precisar autenticar a biometria.

Por se tratar de um documento reimpresso, o RG Expresso apresenta a data de expedição da última via solicitada presencialmente, além da data do novo pedido. De acordo com dados do IIPM, cerca de 2 milhões de pessoas atendem aos requisitos para solicitar o documento.

Além da SSP e Saeb, o RG Expresso também contou com a colaboração da Secretaria da Fazenda e da Companhia de Processamento de Dados.