Segundo carro envolvido no ataque ao ônibus do Bahia é apreendido

O dono do segundo carro usado no ataque ao ônibus do Bahia se apresentou na 6ª Delegacia Territorial (DT/ Brotas), nesta segunda-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, o homem compareceu à unidade com o veículo Hyundai HB20 e prestou depoimento. O automóvel foi apreendido será submetido a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo a Polícia Civil, a delegada que investiga o caso, Francineide Moura, solicitou novas imagens de câmeras de vigilância. Oito pessoas já foram ouvidas e outras diligências também estão sendo realizadas para esclarecer a autoria do crime. Membros da torcida Bamor, incluindo o presidente, são suspeitos.

O atentado ao ônibus do clube aconteceu na noite da última quinta-feira (24), quando a delegação do Bahia seguia para a Arena Fonte Nova, para o jogo da Copa do Nordeste, contra a equipe do Sampaio Corrêa. Ao que se sabe, três bombas foram lançadas em direção ao veículo.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) foi acionado pelo clube e acompanha as investigações da Polícia Civil. Em nota, o MPE confirmou que recebeu uma representação do Esquadrão na sexta-feira (25), dia seguinte ao atentado.

"A representação será distribuída a um promotor de Justiça, com o objetivo de acompanhar as investigações policiais em andamento e para adoção de eventuais medidas legais que se façam necessárias", diz o comunicado.

Câmeras de segurança da região da Avenida Bonocô flagraram o momento do crime. No vídeo, é possível ver dois carros e a ação de sete pessoas, que fogem após atirar os explosivos.

Após análise das imagens, foram identificados os dois veículos envolvidos no ataque, que pertencem a membros da Bamor. Um deles é do presidente da torcida organizada Bamor, Half Silva, que é considerado suspeito. Ele prestou depoimento na 6ª delegacia de Brotas na sexta-feira (25), e negou participação.

A defesa de Half alega que ele estava em Feira de Santana, acompanhando a torcida do Coritiba no jogo contra o Bahia de Feira, pela Copa do Brasil. O carro dele teria sido deixado na sede da Bamor e utilizado por uma pessoa não identificada.

Na noite de sexta-feira (25), mais dois suspeitos integrantes da Bamor se apresentaram na delegacia e prestaram depoimento. Ainda não há prisões relacionadas ao caso.

No ataque, o goleiro Danilo Fernandes e o lateral esquerdo Matheus Bahia ficaram feridos. Já o atacante Marcelo Cirino vem enfrentando dores de cabeça e de ouvido depois do atentado, e foi vetado pelo departamento médico do Bahia da partida contra a Juazeirense, no último domingo (27).

Danilo sofreu ferimentos no rosto e precisou ser socorrido por uma ambulância da Fonte Nova. Ele foi encaminhado para um hospital, onde passou por um procedimento para retirar estilhaços de vidro do pescoço. O goleiro recebeu 20 pontos entre orelha, rosto e perna por causa dos múltiplos ferimentos, e recebeu alta médica na sexta-feira (25).